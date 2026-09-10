América da de baja a Ícaro Da Conceição y la Pantera Zúñiga; ¿quiénes son sus No Formados en México?

El club América eliminó dos plazas de jugador extranjero al dar de baja a Ícaro Da Conceição y a Raúl ‘Pantera’ Zúñiga, con el objetivo de registrar a los últimos fichajes del Apertura 2026. La medida permite abrir espacio para los llamados No Formados en México, cumpliendo con la normativa de la Liga que limita la cantidad de extranjeros sin formación local.

Vanguardia.com.mx y Diario AS informan que el club agradeció públicamente a ambos jugadores mientras describía la operación como un ‘sacrificio’ necesario para cumplir la regla de cupos. El enfoque de la cobertura se centra en la gestión de plantel y en la escasez de plazas disponibles.

Sin embargo, la cobertura no especifica cuántas plazas de extranjero quedan libres ni quiénes ocuparán los lugares de No Formados. Tampoco se detallan los próximas fichajes que ocuparán esas plazas, por lo que el cuadro definitivo de la plantilla de América para el resto del Apertura sigue abierto.