¡Oficial! Santiago Bueno es nuevo jugador del América: todos los detalles de la llegada del central uruguayo

La noticia llega en medio de la incertidumbre defensiva tras la salida de Sebastián Cáceres, provocando expectación sobre el refuerzo que el equipo necesitaba. El anuncio, coincidido con rumores de otros fichajes, marca un giro inmediato en la planificación del club. Sports Illustrated informó que América estaría cerca de fichar a dos centrales extranjeros, mientras que MARCA destacó que el uruguayo llega procedente de Wolverhampton y que no se trata de Raúl Jiménez.

Record.com.mx describió el movimiento como un “bombazo”, y Mediotiempo subrayó la experiencia de Bueno en la Premier League. Águilas Monumental ofreció los detalles de la transferencia, confirmando al jugador como uruguayo y central fichado por el club mexicano. Con la llegada de Bueno, América cuenta ya con un defensor con experiencia en la liga inglesa, pero aún persiste la incógnita sobre el segundo central que completará la reposición de Cáceres. La respuesta dependerá de si el club concreta el otro fichaje mencionado por Sports Illustrated y de cómo se integrará el uruguayo al sistema táctico.

Seguiremos observando la alineación del próximo partido para valorar el impacto inmediato.