EN VIVO: Alajuelense y Marathón confirman alineaciones para la Copa Centroamericana

Las coberturas en vivo de Diez.HN y Claro Sports confirmaron las alineaciones iniciales para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 entre Alajuelense y Marathón, realizado en el estadio Morera Soto. Diario Extra reportó sorpresas previas en la formación del equipo local, mientras que ElHeraldo.hn recogió declaraciones de Rudman sobre la necesidad de plantear un juego inteligente.

Posteriormente, nacion.com y Claro Sports informaron sobre el desarrollo del encuentro que finalizó con un marcador de 2-2. La cobertura de Fútbol Centroamérica detalló los cálculos sobre lo que necesitaba Alajuelense para lograr su clasificación a las semifinales tras este resultado obtenido en condición de local.

Los reportes de los distintos medios no presentan contradicciones en cuanto al marcador final de 2-2. La cobertura actual se centra en detallar el resultado y el impacto de este marcador para definir al clasificado a la siguiente ronda del torneo regional.