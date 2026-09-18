EN VIVO: Alajuelense y Marathón confirman alineaciones para la Copa Centroamericana
Alajuelense y Marathón confirman alineaciones para definir su pase en la Copa Centroamericana.
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Cobertura (7)
- Liga con sorpresas en su alineación para juego contra Marathón Diario Extra · hace 16 h
- Alajuelense vs. Marathón: Aparecen los goles en el Morera Soto y aquí puede verlos nacion.com · hace 16 h
- ¿Qué necesita Alajuelense para clasificar a semifinales tras el 2-2 contra Marathón? Fútbol Centroamérica · hace 16 h
- Alajuelense vs Marathon, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión cuartos de final vuelta, goles y resultado en directo Claro Sports · hace 16 h
- Marathón viaja a Costa Rica Diario La Tribuna · hace 16 h
- Rudman respeta y advierte a Alajuelense: "Tenemos que hacer un juego inteligente" ElHeraldo.hn · hace 16 h
- EN VIVO: Alajuelense y Marathón confirman alineaciones para la Copa Centroamericana Diez.HN · hace 16 h
El resumen
Las coberturas en vivo de Diez.HN y Claro Sports confirmaron las alineaciones iniciales para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 entre Alajuelense y Marathón, realizado en el estadio Morera Soto. Diario Extra reportó sorpresas previas en la formación del equipo local, mientras que ElHeraldo.hn recogió declaraciones de Rudman sobre la necesidad de plantear un juego inteligente.
Posteriormente, nacion.com y Claro Sports informaron sobre el desarrollo del encuentro que finalizó con un marcador de 2-2. La cobertura de Fútbol Centroamérica detalló los cálculos sobre lo que necesitaba Alajuelense para lograr su clasificación a las semifinales tras este resultado obtenido en condición de local.
Los reportes de los distintos medios no presentan contradicciones en cuanto al marcador final de 2-2. La cobertura actual se centra en detallar el resultado y el impacto de este marcador para definir al clasificado a la siguiente ronda del torneo regional.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Alajuelense y Marathón?
El encuentro finalizó con un marcador de 2-2, según la cobertura disponible.
¿En qué torneo se enfrentaron Alajuelense y Marathón?
Se enfrentaron en los cuartos de final de vuelta de la Copa Centroamericana 2026.
¿Qué declaraciones se registraron previo al encuentro?
Rudman advirtió y respetó al rival señalando que debían hacer un juego inteligente.
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