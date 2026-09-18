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EN VIVO: Alajuelense y Marathón confirman alineaciones para la Copa Centroamericana

Alajuelense y Marathón confirman alineaciones para definir su pase en la Copa Centroamericana.

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Cobertura (7)

El resumen

Las coberturas en vivo de Diez.HN y Claro Sports confirmaron las alineaciones iniciales para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 entre Alajuelense y Marathón, realizado en el estadio Morera Soto. Diario Extra reportó sorpresas previas en la formación del equipo local, mientras que ElHeraldo.hn recogió declaraciones de Rudman sobre la necesidad de plantear un juego inteligente.

Posteriormente, nacion.com y Claro Sports informaron sobre el desarrollo del encuentro que finalizó con un marcador de 2-2. La cobertura de Fútbol Centroamérica detalló los cálculos sobre lo que necesitaba Alajuelense para lograr su clasificación a las semifinales tras este resultado obtenido en condición de local.

Los reportes de los distintos medios no presentan contradicciones en cuanto al marcador final de 2-2. La cobertura actual se centra en detallar el resultado y el impacto de este marcador para definir al clasificado a la siguiente ronda del torneo regional.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre Alajuelense y Marathón?

El encuentro finalizó con un marcador de 2-2, según la cobertura disponible.

¿En qué torneo se enfrentaron Alajuelense y Marathón?

Se enfrentaron en los cuartos de final de vuelta de la Copa Centroamericana 2026.

¿Qué declaraciones se registraron previo al encuentro?

Rudman advirtió y respetó al rival señalando que debían hacer un juego inteligente.

Velocidad

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