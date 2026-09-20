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Christian Cueva dio firme comentario tras no ser convocado a la selección peruana: "Yo no pierdo"

Christian Cueva y Carlos Zambrano reaccionan tras quedar fuera de la convocatoria de la selección peruana.

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El resumen

Según la cobertura de medios como bolavip.com, Diario Ahora, Diario Deportivo El Diez, RPP Noticias y Diario Libero, Cueva emitió un firme comentario señalando que él no pierde, mientras que Zambrano mantuvo la ilusión de retornar en el futuro y afirmó que todos los jugadores sueñan con estar, sin cerrarle las puertas al equipo nacional. Los futbolistas y los seguidores de la selección peruana siguen de cerca las repercusiones de esta decisión técnica, a la espera de futuras convocatorias oficiales.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quiénes no fueron convocados a la selección peruana?

Christian Cueva y Carlos Zambrano.

¿Cuál fue la reacción de Christian Cueva?

Dio un firme comentario señalando: "Yo no pierdo".

¿Qué declaró Carlos Zambrano sobre su futuro en el equipo?

Mantuvo la ilusión de volver y afirmó que todos los jugadores sueñan con estar.

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Christian Cueva Carlos Zambrano Selección Peruana Fútbol

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