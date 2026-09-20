Christian Cueva dio firme comentario tras no ser convocado a la selección peruana: "Yo no pierdo"

Según la cobertura de medios como bolavip.com, Diario Ahora, Diario Deportivo El Diez, RPP Noticias y Diario Libero, Cueva emitió un firme comentario señalando que él no pierde, mientras que Zambrano mantuvo la ilusión de retornar en el futuro y afirmó que todos los jugadores sueñan con estar, sin cerrarle las puertas al equipo nacional. Los futbolistas y los seguidores de la selección peruana siguen de cerca las repercusiones de esta decisión técnica, a la espera de futuras convocatorias oficiales.