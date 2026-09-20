Flick se lo confirma a todo Barcelona: "Estará unas semanas fuera"

1 baja confirmada por Hansi Flick mantiene al Barcelona a la espera mientras el técnico señala que un jugador estará unas semanas fuera de los terrenos de juego. La información surge en un contexto donde el entrenador también valora la renovación de Raphinha como una decisión clave y destaca declaraciones sobre el liderazgo en el equipo.

Los medios deportivos recogen las palabras del preparador alemán sobre la imposibilidad de ganar siempre por amplios marcadores y decisiones basadas en sentimientos. Coberturas de EL PAÍS, SPORT, MARCA, Diario AS y Diez.HN reflejan las declaraciones institucionales y deportivas del club blaugrana.

Los aficionados y el propio club catalán vigilan la evolución física del jugador afectado mientras se desarrollan los próximos compromisos oficiales de la temporada.