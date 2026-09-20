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Flick se lo confirma a todo Barcelona: "Estará unas semanas fuera"

El entrenador Hansi Flick confirma las novedades sobre el tiempo de baja en el Barcelona.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Flick se lo confirma a todo Barcelona: "Estará unas semanas fuera"
  • Punto central: El entrenador Hansi Flick confirma las novedades sobre el tiempo de baja en el Barcelona.
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El resumen

1 baja confirmada por Hansi Flick mantiene al Barcelona a la espera mientras el técnico señala que un jugador estará unas semanas fuera de los terrenos de juego. La información surge en un contexto donde el entrenador también valora la renovación de Raphinha como una decisión clave y destaca declaraciones sobre el liderazgo en el equipo.

Los medios deportivos recogen las palabras del preparador alemán sobre la imposibilidad de ganar siempre por amplios marcadores y decisiones basadas en sentimientos. Coberturas de EL PAÍS, SPORT, MARCA, Diario AS y Diez.HN reflejan las declaraciones institucionales y deportivas del club blaugrana.

Los aficionados y el propio club catalán vigilan la evolución física del jugador afectado mientras se desarrollan los próximos compromisos oficiales de la temporada.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 4 h.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué confirmó Hansi Flick sobre el Barcelona?

El técnico confirmó que un jugador estará unas semanas fuera.

¿Qué opinión tiene Flick sobre Raphinha?

Señala que renovar a Raphinha es la mejor decisión del Barça y lo define como líder.

¿Qué medios cubren estas declaraciones?

Medios como EL PAÍS, SPORT, MARCA, Diario AS y Diez.HN.

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Hansi Flick Barcelona Raphinha Fútbol

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