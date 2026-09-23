Sheinbaum considera que la ONU está rebasada; pone como botón de muestra a Palestina, Irán, Cuba y Venezuela

La cobertura sobre la política exterior mexicana inició con la defensa de la participación del canciller Velasco en la Organización de las Naciones Unidas, abordando simultáneamente las preguntas sobre la ausencia de México en la Asamblea General y la postura ante la agenda nacional. Posteriormente, los reportes detallaron que la presidenta Claudia Sheinbaum considera que la ONU está rebasada, señalando como ejemplos a Palestina, Irán, Cuba y Venezuela, además de confirmar un viaje oficial a China para la cumbre de APEC.

Los distintos medios de comunicación registran tanto las posturas críticas hacia el organismo multilateral como la confirmación de la gira internacional, sin que las publicaciones muestren contradicciones directas entre los enfoques presentados por la prensa.