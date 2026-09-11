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Argentina vs. México Sub-20: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO partido J3 Mundial Femenil Sub-20 2026 HOY?

Argentina elimina a México en un dramático 3‑2 que cierra el sueño del Tri en el Mundial Sub‑20

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El resumen

México necesitaba la victoria para asegurar el pase a octavos, pero sus errores defensivos permitieron que Argentina equilibrara y luego se impusiera. Deiry marcó dos goles decisivos para los albicelestes, según ESPN Deportes, mientras que la propia presión del Tri se tradujo en oportunidades fallidas, un punto que El Mañana de Reynosa describió como “falta de contundencia”.

La ausencia de un golpe de autoridad en el ataque selló su salida. TUDN informó que la remontada argentina fue el factor determinante, y el sitio oficial de Concacaf confirmó la eliminación del México femenino.

Sports Illustrated resaltó que el equipo se “juega la vida” en este duelo. Con la fase de grupos concluida, la próxima cuestión será cómo la Federación Mexicana de Fútbol abordará la reconstrucción del proyecto sub‑20 femenino.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿A qué hora se jugó el partido Argentina vs México Sub‑20?

El encuentro se disputó el 11 de septiembre de 2026, en la fecha programada para el Grupo J3 del Mundial Femenil Sub‑20.

¿Cuál fue el resultado final y qué implica para México?

Argentina ganó 3‑2, lo que dejó a México fuera del torneo y sin pase a octavos de final.

¿Qué fuentes cubrieron la eliminación de México?

TUDN, el sitio oficial de Concacaf, ESPN Deportes y Sports Illustrated, entre otros, publicaron análisis del desenlace.

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