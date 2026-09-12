El atacante, que hasta entonces había recibido escasa atención internacional, se posicionó como figura clave del encuentro. Este desempeño sugiere una capacidad de adaptación notable para el fútbol de Europa. Posteriormente, Grupo Animal presentó al delantero como una estrella emergente de la liga de Croacia, resaltando su trayectoria y potencial.

MARCA comparó su acumulado de goles con el de Raúl Jiménez, Hormiga González y Santi Giménez, indicando que León supera a esos compatriotas en Europa. Espndeportes y Récord replicaron la noticia del doblete, enfatizando la repercusión del logro en la comunidad futbolística mexicana. El logro fue difundido en redes sociales, generando comentarios de aficionados.

Mientras algunos medios, como Juanfutbol, lo describen como el ‘desconocido’ que está rompiendo esquemas, otros, como Grupo Animal, lo pintan como una estrella consolidada, creando discrepancias en la percepción del jugador. A falta de información adicional, el foco permanece en su desempeño reciente y en la expectativa de futuros partidos. Se espera que los próximos encuentros ofrezcan más datos sobre su consistencia.