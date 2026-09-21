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Depresión 17-E podría convertirse en huracán categoría 3: Esta es su trayectoria frente a Guerrero, Michoacán y Colima

La depresión tropical 17-E evolucionó a la tormenta tropical Polo y avanza frente a las costas del Pacífico mexicano.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En aumento
  • Clave informativa: Depresión 17-E podría convertirse en huracán categoría 3: Esta es su trayectoria frente a Guerrero, Michoacán y Colima
  • Punto central: La depresión tropical 17-E evolucionó a la tormenta tropical Polo y avanza frente a las costas del Pacífico mexicano.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 10 calculada a partir de 11 fuentes informativas y 12 artículos verificados.
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El resumen

La formación de la tormenta tropical Polo a partir de la depresión tropical 17-E fue reportada inicialmente por fuentes como N+, reforma.com, adnmichoacan.com, La Nación, El Nuevo Herald, elfinanciero.com.mx y elimparcial.com, registrando su desplazamiento frente al suroeste de México. Posteriormente, las coberturas agregaron previsiones sobre su trayectoria y su posible intensificación frente a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, señalando la posibilidad de que alcance la categoría de huracán.

En cuanto a discrepancias o matices entre los medios, la cobertura varía al precisar el momento exacto y la categoría final que alcanzará el fenómeno, situándose entre una evolución a huracán en los próximos días o la proyección específica de llegar a la categoría 3 según distintas fuentes.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 4 h.

Cobertura (12)

Respuestas rápidas

¿Qué nombre adoptó la depresión tropical 17-E?

La depresión tropical 17-E se convirtió en la tormenta tropical Polo.

¿Qué estados se encuentran frente a su trayectoria?

La trayectoria se ubica frente a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima.

¿Qué intensidad se prevé que alcance el fenómeno?

Las coberturas prevén que evolucione a huracán, con proyecciones que apuntan a la categoría 3.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

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Polo Depresión 17-E Pacífico México Huracán

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