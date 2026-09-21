Depresión 17-E podría convertirse en huracán categoría 3: Esta es su trayectoria frente a Guerrero, Michoacán y Colima

La formación de la tormenta tropical Polo a partir de la depresión tropical 17-E fue reportada inicialmente por fuentes como N+, reforma.com, adnmichoacan.com, La Nación, El Nuevo Herald, elfinanciero.com.mx y elimparcial.com, registrando su desplazamiento frente al suroeste de México. Posteriormente, las coberturas agregaron previsiones sobre su trayectoria y su posible intensificación frente a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, señalando la posibilidad de que alcance la categoría de huracán.

En cuanto a discrepancias o matices entre los medios, la cobertura varía al precisar el momento exacto y la categoría final que alcanzará el fenómeno, situándose entre una evolución a huracán en los próximos días o la proyección específica de llegar a la categoría 3 según distintas fuentes.