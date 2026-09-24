No fue la noche de Cristiano: así fue el debut de Portugal en la UEFA Nations League

Portugal logró arrancar su participación en la UEFA Nations League con un triunfo de uno a cero frente a Gales dentro del grupo A4, asegurado mediante una anotación de Joao Félix. La cobertura de diversos medios deportivos y generalistas detalla las incidencias del encuentro, señalando el tanto decisivo de Félix y mencionando de forma paralela la actuación de Cristiano Ronaldo, cuya noche no estuvo marcada por el acierto ante la portería a pesar del volumen de ocasiones generadas, según recogen plataformas como Yahoo, Marca, Telemundo, Diario AS y Diez.HN.

Los reportes publicados hasta el momento se limitan a ofrecer el marcador final y los resúmenes del partido correspondiente a la jornada inicial del grupo, sin que la información disponible detalle por ahora futuras modificaciones en la convocatoria o el planteamiento táctico para los siguientes compromisos del torneo continental.