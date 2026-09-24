Xavi le borró la sonrisa a Klopp en el último minuto: el golazo de Gakpo que recorre el mundo

El marcador se definió gracias a un gol de Gakpo en los instantes finales del partido, lo que evitó la derrota neerlandesa y alteró el resultado que Alemania gestionaba en su estreno. La cobertura de medios especializados como marca.com, Diario AS, San Antonio Express-News y Diez.HN resalta el rendimiento inicial de Xavi Hernández y el desarrollo del encuentro, donde también se menciona la continuidad goleadora de Haaland en la misma competición.

Las publicaciones enfatizan el impacto del tanto agónico de Gakpo, el cual neutralizó la ventaja parcial y modificó el clima inicial de optimismo que el equipo alemán mostraba tras el debut de su nuevo entrenador. Los reportes disponibles no detallan las consecuencias clasificatorias a largo plazo de este empate ni ofrecen precisiones sobre futuras alineaciones de ambos combinados nacionales.

La información tampoco especifica los aspectos tácticos profundos que cada selección planea ajustar para sus siguientes compromisos en el torneo.