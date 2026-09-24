La cobertura actual refleja declaraciones recientes de la figura de Inglaterra, Morgan Rogers, quien señaló que aunque su ídolo y favorito siempre fue Cristiano Ronaldo, su perspectiva cambió radicalmente tras enfrentarse a Lionel Messi en la semifinal del Mundial 2026, destacando la actuación del capitán argentino a los 39 años. Los reportes publicados no especifican nuevas fechas de partidos ni anuncios oficiales adicionales sobre la continuidad de los deportistas, centrando la atención en las repercusiones de aquel cruce en la fase final de la Copa del Mundo.