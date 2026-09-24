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"Ronaldo es mi favorito, pero jugué contra Messi en la semifinal del Mundial con 39 años..."

Morgan Rogers cambió su perspectiva sobre Lionel Messi tras enfrentarlo en la semifinal del Mundial 2026.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · Enfriándose
  • Clave informativa: "Ronaldo es mi favorito, pero jugué contra Messi en la semifinal del Mundial con 39 años..."
  • Punto central: Morgan Rogers cambió su perspectiva sobre Lionel Messi tras enfrentarlo en la semifinal del Mundial 2026.
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El resumen

La cobertura actual refleja declaraciones recientes de la figura de Inglaterra, Morgan Rogers, quien señaló que aunque su ídolo y favorito siempre fue Cristiano Ronaldo, su perspectiva cambió radicalmente tras enfrentarse a Lionel Messi en la semifinal del Mundial 2026, destacando la actuación del capitán argentino a los 39 años. Los reportes publicados no especifican nuevas fechas de partidos ni anuncios oficiales adicionales sobre la continuidad de los deportistas, centrando la atención en las repercusiones de aquel cruce en la fase final de la Copa del Mundo.

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Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Quién es el jugador que cambió de opinión sobre Messi?

El futbolista inglés Morgan Rogers.

¿Quién era el ídolo previo de Morgan Rogers?

Cristiano Ronaldo era su favorito e ídolo antes de disputar el encuentro.

¿En qué instancia se enfrentaron?

En la semifinal del Mundial 2026.

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Lionel Messi Cristiano Ronaldo Morgan Rogers Mundial 2026 Inglaterra

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