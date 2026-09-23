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Cristiano Ronaldo dice lo que muchos no querían oír y hace promesa: "Voy a llegar"

Una nueva declaración de Cristiano Ronaldo sobre su meta de los mil goles y su futuro genera amplia cobertura.

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  • Clave informativa: Cristiano Ronaldo dice lo que muchos no querían oír y hace promesa: "Voy a llegar"
  • Punto central: Una nueva declaración de Cristiano Ronaldo sobre su meta de los mil goles y su futuro genera amplia cobertura.
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Cobertura (9)

El resumen

La cobertura sobre el delantero portugués comenzó cuando medios como Prensa Libre, elnuevoherald.com, Yahoo, ESPN Deportes, Mediotiempo, Diario AS, MARCA y Diez.HN informaron sobre sus recientes declaraciones acerca de alcanzar la cifra de los mil goles y su posible retirada del fútbol. Posteriormente, las publicaciones ampliaron los detalles al señalar que el jugador afirmó que la gente intenta matarlo deportivamente pero que esquiva las balas, además de mencionar su deseo de ganar la Nations League y de retirarse de la selección de Portugal únicamente cuando ya no aporte nada.

Los reportes detallan que el deportista reconoció que muchos desean su salida y que llegó a pensar en la retirada, aunque reafirmó su compromiso con la frase &quot;quiero llegar y voy a llegar&quot; respecto a su récord de anotaciones y reveló el equipo con el que le gustaría conseguir el gol mil. Actualmente, la situación muestra al jugador activo y enfocado en cumplir sus metas deportivas pendientes, mientras la cobertura periodística continúa centrada en sus proyecciones sobre el final de su carrera y los objetivos que mantiene con su selección y su trayectoria profesional.

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Respuestas rápidas

¿Qué meta de goles persigue Cristiano Ronaldo?

El delantero busca alcanzar la cifra de los mil goles.

¿Qué declaró sobre su continuidad en la selección de Portugal?

Aseguró que pondrá fin a su etapa con el combinado nacional cuando ya no aporte nada.

¿Qué comentaron los medios sobre su retirada?

Las publicaciones señalaron que el jugador reconoció haber pensado en la retirada, pero confirmó que sigue adelante y mantiene objetivos deportivos vigentes.

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Cristiano Ronaldo Portugal Nations League Fútbol

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