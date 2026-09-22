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Mbappé contó como su madre deseaba que fichara con Liverpool en 2017

Kylian Mbappé reveló que en 2017 estuvo muy cerca de fichar por el Liverpool debido al deseo de su madre.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Mbappé contó como su madre deseaba que fichara con Liverpool en 2017
  • Punto central: Kylian Mbappé reveló que en 2017 estuvo muy cerca de fichar por el Liverpool debido al deseo de su madre.
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El resumen

Kylian Mbappé confesó públicamente que estuvo cerca de jugar en la Premier League en 2017, revelando una conexión previa con el Liverpool antes de unirse al Paris Saint-Germain. La situación involucró una reunión y conversaciones que el delantero sostuvo en un avión privado, según recogen múltiples medios deportivos internacionales. La cobertura periodística destaca que el interés del club inglés estuvo impulsado fuertemente por la madre del jugador. Medios como Olé y Goal.com detallan que la madre de Mbappé asistió a varios partidos y se enamoró del equipo, lo que motivó el deseo de que su hijo se incorporara a la institución dirigida en ese momento por Jürgen Klopp.

Diversos portales informativos, entre ellos ESPN Deportes, Telemundo, Excélsior y Sports Illustrated, han dado amplia difusión a estas declaraciones sobre el pasado del delantero. Las publicaciones enfatizan el escenario alternativo que se planteó en el mercado de fichajes de 2017 antes de que el futbolista definiera su trayectoria hacia el fútbol francés y, posteriormente, al Real Madrid. La atención mediática se centra en los detalles aportados por el propio deportista sobre las gestiones y el rol que jugaron sus familiares en las decisiones de su carrera profesional. Los reportes actuales se limitan a registrar las confesiones del delantero sin que la cobertura señale nuevas negociaciones o implicaciones directas para su presente deportivo actual.

Las próximas coberturas dependerán de nuevas declaraciones del jugador o de las reacciones que puedan surgir desde las directivas de los clubes involucrados en aquellos fichajes pasados. Por ahora, los medios continúan analizando las repercusiones de estas revelaciones sobre el mercado de pases de aquel año.

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Respuestas rápidas

¿Cuándo estuvo cerca Kylian Mbappé de fichar por el Liverpool?

Los reportes indican que los hechos ocurrieron en el año 2017, antes de que el jugador fichara por el Paris Saint-Germain.

¿Quién influyó para que el jugador considerara al Liverpool?

La cobertura señala que su madre deseaba que fichara con el Liverpool tras asistir a varios partidos y enamorarse del club.

¿Qué entrenador intentó llevar a Mbappé al Liverpool?

Las publicaciones mencionan que Jürgen Klopp estuvo involucrado en las gestiones y mantuvo conversaciones con el delantero.

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