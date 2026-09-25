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Macron anuncia el envío de soldados y misiles franceses para proteger el principal oleoducto de Arabia Saudí

Francia anuncia el envío de tropas y misiles a Arabia Saudí ante la crisis energética y los ataques hutíes.

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El resumen

La cobertura registra que, ante el alza del precio del combustible y la advertencia sobre una crisis energética y escasez, el presidente francés Emmanuel Macron anunció el envío de recursos militares a Arabia Saudí. La medida se produce en un contexto marcado por los ataques continuos de las fuerzas hutíes y grupos proiraníes que mantienen un asedio sobre Yanbu y la ruta del mar Rojo. En paralelo a la decisión francesa, la información detalla que el Reino Unido ha prometido apoyo a la aviación saudí frente a las acciones de las fuerzas yemeníes.

Medios como ABC, France 24, RFI y Yahoo señalan que el despliegue francés incluye el envío de soldados, armas, defensa antiaérea y misiles destinados específicamente a proteger el principal oleoducto del país y la infraestructura estratégica en la zona. La situación actual refleja una escalada de tensiones en la región del mar Rojo debido a la persistencia de los lanzamientos de misiles y el asedio hutí contra territorio saudí. La cobertura internacional destaca la respuesta directa de Francia para asegurar el suministro energético y la estabilidad de las rutas comerciales marítimas.

Las fuentes consultadas no especifican el calendario exacto del despliegue militar ni la cantidad total de efectivos que integrarán la misión francesa en Arabia Saudí. La evolución de los precios del combustible y la continuidad de las acciones de los grupos hutíes marcan el foco de la atención informativa.

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