Reino Unido se involucra en la guerra de Yemen: ayudará a Arabia Saudita con el reabastecimiento de sus aviones

La cobertura de este 22 de septiembre de 2026 registra que el Reino Unido ofrecerá asistencia de reabastecimiento aéreo a Arabia Saudita para contrarrestar las ofensivas del movimiento hutí. La decisión coincide con informes sobre los restos de un dron interceptado que provocaron la muerte de una persona en territorio saudí, según detallan medios como The Morning Call.

Simultáneamente, la situación se complejiza debido a que Arabia Saudita ha solicitado nuevamente ayuda militar a Estados Unidos, lo que coloca al presidente Trump ante un dilema político y estratégico en medio del conflicto en Yemen, de acuerdo con The New York Times y dw.com. No obstante, la información disponible no especifica los plazos exactos para la implementación de esta ayuda británica ni los detalles sobre la respuesta estadounidense a la nueva petición de asistencia militar saudí.