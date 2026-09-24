Se supo la verdad: el motivo por el que James no fichó en Italia

El director deportivo del club italiano Avellino reveló que la negociación con James Rodríguez no se concretó debido a la intervención de Nacional, asegurando que el jugador había dado luz verde al traspaso pero prefirió regresar a Colombia. La información inicial fue difundida por medios como Infobae, Revista Semana, AS Colombia, ESPN Deportes y Futbolred, señalando directamente al club colombiano como el motivo por el cual el mediocampista no llegó al fútbol europeo.

Posteriormente, las coberturas ampliaron los detalles sobre qué tan cerca estuvo la vinculación del jugador con el equipo del ascenso italiano, detallando el proceso de la fallida contratación. Los reportes coinciden en que el director deportivo apuntó a Nacional como el factor determinante en la decisión final del deportista.

Actualmente, la cobertura se centra en esclarecer los detalles de esta negociación trunca y el trasfondo de la elección del futbolista de retornar a su país, sin que las publicaciones actuales especulen sobre futuros contratos o reacciones oficiales adicionales por parte de las instituciones mencionadas.