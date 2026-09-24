Se supo la verdad: el motivo por el que James no fichó en Italia
El fichaje frustrado de James Rodríguez en Italia genera versiones encontradas sobre Nacional.
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Cobertura (5)
- Nacional le dañó al Avellino el fichaje de James Rodríguez, aseguró el director deportivo del club italiano: “Prefirió regresar a Colombia” Infobae · hace 5 h
- Echan el ‘agua sucia’ a Nacional en fichaje de James Rodríguez: por esto no pudo ir a Europa Revista Semana · hace 5 h
- Director deportivo de Avellino: “James había dado luz verde, pero intervino Nacional” AS Colombia · hace 5 h
- ¿Qué tan cerca estuvo James de jugar en Avellino del ascenso italiano? ESPN Deportes · hace 5 h
- Se supo la verdad: el motivo por el que James no fichó en Italia Futbolred · hace 5 h
El resumen
El director deportivo del club italiano Avellino reveló que la negociación con James Rodríguez no se concretó debido a la intervención de Nacional, asegurando que el jugador había dado luz verde al traspaso pero prefirió regresar a Colombia. La información inicial fue difundida por medios como Infobae, Revista Semana, AS Colombia, ESPN Deportes y Futbolred, señalando directamente al club colombiano como el motivo por el cual el mediocampista no llegó al fútbol europeo.
Posteriormente, las coberturas ampliaron los detalles sobre qué tan cerca estuvo la vinculación del jugador con el equipo del ascenso italiano, detallando el proceso de la fallida contratación. Los reportes coinciden en que el director deportivo apuntó a Nacional como el factor determinante en la decisión final del deportista.
Actualmente, la cobertura se centra en esclarecer los detalles de esta negociación trunca y el trasfondo de la elección del futbolista de retornar a su país, sin que las publicaciones actuales especulen sobre futuros contratos o reacciones oficiales adicionales por parte de las instituciones mencionadas.
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Respuestas rápidas
¿Qué club italiano intentó fichar a James Rodríguez?
El club italiano involucrado es el Avellino, perteneciente al ascenso de ese país.
¿Qué dijo el director deportivo sobre el fichaje?
Aseguró que James había dado luz verde para su llegada, pero que Nacional intervino y el jugador prefirió regresar a Colombia.
¿Qué medios cubrieron la noticia?
Infobae, Revista Semana, AS Colombia, ESPN Deportes y Futbolred informaron sobre el caso.
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