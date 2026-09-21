EN VIVO: Juticalpa FC y Marathón anuncian alineaciones para cerrar la jornada 8

El partido correspondiente a la jornada 8 cerró con un resultado que rompió el invicto del Marathón ante Juticalpa FC. La cobertura de medios como Diez.HN, Diario La Tribuna, Diario Tiempo de Honduras, ElHeraldo.hn y deportestvc.com documentó el desarrollo del encuentro desde la previa con los anuncios de alineaciones hasta el marcador final.

Los reportes destacan la victoria de Juticalpa FC como el golpe que frena la racha sin derrotas del Marathón. Las publicaciones se centraron en detallar la transmisión en vivo, los horarios y las opciones de visualización para los seguidores del fútbol hondureño interesados en este cierre de jornada.

Los aficionados y equipos involucrados en el torneo quedan a la espera de los próximos encuentros del calendario oficial correspondientes a las siguientes fases de la competición.