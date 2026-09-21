EN VIVO: Juticalpa FC y Marathón anuncian alineaciones para cerrar la jornada 8
Juticalpa FC derrota al Marathón y pone fin al invicto del equipo en la jornada 8.
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El resumen
El partido correspondiente a la jornada 8 cerró con un resultado que rompió el invicto del Marathón ante Juticalpa FC. La cobertura de medios como Diez.HN, Diario La Tribuna, Diario Tiempo de Honduras, ElHeraldo.hn y deportestvc.com documentó el desarrollo del encuentro desde la previa con los anuncios de alineaciones hasta el marcador final.
Los reportes destacan la victoria de Juticalpa FC como el golpe que frena la racha sin derrotas del Marathón. Las publicaciones se centraron en detallar la transmisión en vivo, los horarios y las opciones de visualización para los seguidores del fútbol hondureño interesados en este cierre de jornada.
Los aficionados y equipos involucrados en el torneo quedan a la espera de los próximos encuentros del calendario oficial correspondientes a las siguientes fases de la competición.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 6 h.
Cobertura (5)
- Juticalpa vs Marathón EN VIVO: A qué hora es el partido y dónde ver EN DIRECTO HOY ElHeraldo.hn · hace 19 h
- ¡Juticalpa da el golpe y tumba al invicto Marathón! Diario Tiempo de Honduras · hace 19 h
- Juticalpa vs Marathón EN VIVO hoy: dónde mirar partido de la jornada 8 deportestvc.com · hace 19 h
- En Juticalpa se quedó invicto del Marathón Diario La Tribuna · hace 19 h
- EN VIVO: Juticalpa FC y Marathón anuncian alineaciones para cerrar la jornada 8 Diez.HN · hace 19 h
Respuestas rápidas
Quiénes jugaron en este partido de la jornada 8?
Se enfrentaron los equipos Juticalpa FC y Marathón.
Cuál fue el resultado destacado por la cobertura?
Juticalpa FC venció al Marathón y terminó con su invicto.
Qué medios cubrieron el evento?
La cobertura incluyó a Diez.HN, Diario La Tribuna, Diario Tiempo de Honduras, ElHeraldo.hn y deportestvc.com.
Velocidad
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