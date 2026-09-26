Serguéi Lavrov se reunió con su homólgo alemán en Nueva York por primera vez desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania

Por primera vez desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reunió con su homólogo de Alemania en la ciudad de Nueva York. El reencuentro de los diplomáticos en la sede de la Organización de las Naciones Unidas ocurre a la sombra del conflicto bélico en territorio ucraniano, un contexto que marca la relevancia política del encuentro bilateral.

Medios como teleSUR, France 24, DW.com, Yahoo, La Razón, Demócrata, ABC, ANSA Latina e Infobae informaron sobre el desarrollo de la cita en territorio estadounidense y las declaraciones posteriores del canciller ruso sobre la posición de Berlín. Las coberturas periodísticas no especifican cuáles serán los siguientes pasos diplomáticos ni si habrá nuevas reuniones bilaterales tras este primer encuentro entre ambas autoridades en la ONU.