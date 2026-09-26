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Serguéi Lavrov se reunió con su homólgo alemán en Nueva York por primera vez desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania

Serguéi Lavrov y el ministro de Exteriores alemán mantuvieron en Nueva York el primer encuentro bilateral desde el inicio de la guerra en Ucrania.

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  • Clave informativa: Serguéi Lavrov se reunió con su homólgo alemán en Nueva York por primera vez desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania
  • Punto central: Serguéi Lavrov y el ministro de Exteriores alemán mantuvieron en Nueva York el primer encuentro bilateral desde el inicio de la guerra en Ucrania.
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El resumen

Por primera vez desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reunió con su homólogo de Alemania en la ciudad de Nueva York. El reencuentro de los diplomáticos en la sede de la Organización de las Naciones Unidas ocurre a la sombra del conflicto bélico en territorio ucraniano, un contexto que marca la relevancia política del encuentro bilateral.

Medios como teleSUR, France 24, DW.com, Yahoo, La Razón, Demócrata, ABC, ANSA Latina e Infobae informaron sobre el desarrollo de la cita en territorio estadounidense y las declaraciones posteriores del canciller ruso sobre la posición de Berlín. Las coberturas periodísticas no especifican cuáles serán los siguientes pasos diplomáticos ni si habrá nuevas reuniones bilaterales tras este primer encuentro entre ambas autoridades en la ONU.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Quiénes se reunieron en Nueva York?

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su homólogo alemán.

¿Cuándo se produjo el encuentro?

La reunión se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2026.

¿Dónde tuvo lugar la reunión?

El encuentro se realizó en la sede de la ONU en Nueva York.

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