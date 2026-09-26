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¿Dónde ver Chivas vs. Querétaro? Horario y canal EN VIVO Jornada 10 de Liga MX 2026 HOY

Los aficionados buscan los horarios y canales para ver EN VIVO el partido entre Chivas y Querétaro de la Jornada 10.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: ¿Dónde ver Chivas vs. Querétaro? Horario y canal EN VIVO Jornada 10 de Liga MX 2026 HOY
  • Punto central: Los aficionados buscan los horarios y canales para ver EN VIVO el partido entre Chivas y Querétaro de la Jornada 10.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 18 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 6 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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Cobertura (6)

El resumen

Posteriormente, medios como Telemundo, Sports Illustrated, azcentral.com, The Arizona Republic, ESPN Deportes, Chivas y Mediotiempo ampliaron los detalles con información sobre posibles alineaciones, opciones de televisión y streaming online, además de señalar que Chivas acumula una racha de 12 años sin perder en casa ante los Gallos. Hasta el momento, la cobertura se centra de manera consistente en las opciones de sintonización y las convocatorias oficiales del equipo, sin que se registren contradicciones significativas entre los reportes de los distintos medios deportivos sobre el desarrollo previo al silbatazo inicial.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Cuándo se juega el partido entre Chivas y Querétaro?

El encuentro corresponde a la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

¿Qué datos destacan sobre el historial del encuentro?

ESPN Deportes señala que Chivas suma 12 años sin perder en casa frente a Querétaro.

¿Dónde se puede consultar la transmisión?

Diversos medios y canales de televisión y streaming, como Telemundo y Sports Illustrated, ofrecen guías sobre los canales y horarios para ver el juego.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

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Chivas Querétaro Liga MX Apertura 2026 Fútbol Mexicano

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