¿Dónde ver Chivas vs. Querétaro? Horario y canal EN VIVO Jornada 10 de Liga MX 2026 HOY

Posteriormente, medios como Telemundo, Sports Illustrated, azcentral.com, The Arizona Republic, ESPN Deportes, Chivas y Mediotiempo ampliaron los detalles con información sobre posibles alineaciones, opciones de televisión y streaming online, además de señalar que Chivas acumula una racha de 12 años sin perder en casa ante los Gallos. Hasta el momento, la cobertura se centra de manera consistente en las opciones de sintonización y las convocatorias oficiales del equipo, sin que se registren contradicciones significativas entre los reportes de los distintos medios deportivos sobre el desarrollo previo al silbatazo inicial.