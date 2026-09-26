¿Dónde ver Chivas vs. Querétaro? Horario y canal EN VIVO Jornada 10 de Liga MX 2026 HOY
Los aficionados buscan los horarios y canales para ver EN VIVO el partido entre Chivas y Querétaro de la Jornada 10.
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Cobertura (6)
- ¿Cómo y dónde ver? Chivas vs. Querétaro EN VIVO | Jornada 10, Apertura 2026 Telemundo · hace 11 h
- ¿Dónde ver el Chivas vs Querétaro por canal de TV y Streaming Online? Sports Illustrated · hace 15 h
- Chivas vs Querétaro: horario, dónde ver y posibles alineaciones de la Jornada 10 azcentral.com and The Arizona Republic · hace 15 h
- Chivas, con 12 años sin perder en casa ante Gallos ESPN Deportes · hace 15 h
- ¿Cuáles son las novedades en los convocados de Chivas para enfrentar al Querétaro? Chivas · hace 15 h
- ¿Dónde ver Chivas vs. Querétaro? Horario y canal EN VIVO Jornada 10 de Liga MX 2026 HOY Mediotiempo · hace 15 h
El resumen
Posteriormente, medios como Telemundo, Sports Illustrated, azcentral.com, The Arizona Republic, ESPN Deportes, Chivas y Mediotiempo ampliaron los detalles con información sobre posibles alineaciones, opciones de televisión y streaming online, además de señalar que Chivas acumula una racha de 12 años sin perder en casa ante los Gallos. Hasta el momento, la cobertura se centra de manera consistente en las opciones de sintonización y las convocatorias oficiales del equipo, sin que se registren contradicciones significativas entre los reportes de los distintos medios deportivos sobre el desarrollo previo al silbatazo inicial.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Cuándo se juega el partido entre Chivas y Querétaro?
El encuentro corresponde a la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
¿Qué datos destacan sobre el historial del encuentro?
ESPN Deportes señala que Chivas suma 12 años sin perder en casa frente a Querétaro.
¿Dónde se puede consultar la transmisión?
Diversos medios y canales de televisión y streaming, como Telemundo y Sports Illustrated, ofrecen guías sobre los canales y horarios para ver el juego.
Velocidad
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