¡Espectacular! Cruz Azul vino de atrás y rescató un empate ante Toluca

Un marcador final de 3-3 dejó el encuentro disputado en el Estadio Azteca, donde Cruz Azul logró rescatar la igualada de último minuto tras venir desde atrás en el marcador. Las acciones del partido incluyeron anotaciones de Nicolás Ibáñez y Gabriel “Toro” Fernández que colocaron momentáneamente arriba al conjunto celeste por 2-0 frente a Toluca, según detallan los reportes de medios especializados.

La cobertura actual se limita al resultado final del encuentro correspondiente al torneo Apertura 2026, sin que las publicaciones detallen por el momento las incidencias adicionales o reacciones posteriores de los cuerpos técnicos.