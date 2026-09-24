Llega Presidente de Corea del Sur a México

Diecisiete acuerdos bilaterales fueron firmados tras la llegada del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, a México, en un encuentro oficial con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La visita oficial incluye la búsqueda de una mayor coordinación bilateral para combatir el narcotráfico y la trata de personas, además de posicionar a México en el tablero de la inteligencia artificial de APEC rumbo a 2028.

El aspecto cultural y de entretenimiento ocupa un lugar central en la cobertura, destacando el anuncio del regreso de BTS a México en 2027 y la reunión programada con Stray Kids. Diversos medios nacionales e internacionales, incluidos El Universal, Billboard, France 24 y la jornada.com.mx, documentaron el encuentro y un tropiezo informativo donde se confundió a Corea del Sur con Corea del Norte.

La cobertura actual no detalla las fechas exactas de las reuniones de los grupos musicales ni los plazos específicos para la implementación de los diecisiete acuerdos comerciales y de seguridad.