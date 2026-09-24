Llega Presidente de Corea del Sur a México
Diecisiete acuerdos bilaterales marcan la visita oficial del presidente de Corea del Sur a México en el Palacio Nacional.
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El resumen
Diecisiete acuerdos bilaterales fueron firmados tras la llegada del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, a México, en un encuentro oficial con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La visita oficial incluye la búsqueda de una mayor coordinación bilateral para combatir el narcotráfico y la trata de personas, además de posicionar a México en el tablero de la inteligencia artificial de APEC rumbo a 2028.
El aspecto cultural y de entretenimiento ocupa un lugar central en la cobertura, destacando el anuncio del regreso de BTS a México en 2027 y la reunión programada con Stray Kids. Diversos medios nacionales e internacionales, incluidos El Universal, Billboard, France 24 y la jornada.com.mx, documentaron el encuentro y un tropiezo informativo donde se confundió a Corea del Sur con Corea del Norte.
La cobertura actual no detalla las fechas exactas de las reuniones de los grupos musicales ni los plazos específicos para la implementación de los diecisiete acuerdos comerciales y de seguridad.
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Cobertura (16)
- Sheinbaum apuesta por el regreso de BTS a México en la visita del presidente surcoreano France 24 · hace 1 d
- Jenaro Villamil confunde Corea del Sur con Norte; comparte foto de reunión de Lee Jae Myung con Sheinbaum El Universal · hace 1 d
- Presidenta de México anuncia regreso de BTS en 2027 tras reunión con mandatario de Corea del Sur Billboard · hace 1 d
- México y Corea del Sur estrechan alianza con 17 acuerdos y buscan acercamiento cultural por el K-pop Chicago Tribune · hace 1 d
- México y Corea del Sur estrechan alianza con 17 acuerdos y buscan acercamiento cultural por el K-pop Reading Eagle · hace 1 d
- Sheinbaum confirma regreso de BTS a México en 2027 tras visita de presidente surcoreano Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 1 d
- México y Corea del Sur estrechan alianza con 17 acuerdos y buscan acercamiento cultural por el K-pop The Morning Call · hace 1 d
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- Stray Kids se reunirá con presidenta de México durante visita oficial de gobierno surcoreano billboard.com · hace 1 d
- Lee pone a México en el tablero de la IA de APEC rumbo a 2028 abcnoticias.mx · hace 1 d
- Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Lee Jae-Myung, presidente de la República de Corea jornada.com.mx · hace 1 d
- Sheinbaum recibe al presidente de Corea del Sur La Octava · hace 1 d
- Así fue el histórico encuentro entre Claudia Sheinbaum y Lee Jae Myung en Palacio Nacional Revista GENTE · hace 1 d
- Presidente de Corea visita México; busca reforzar coordinación bilateral para combatir narcotráfico y trata de personas El Universal · hace 1 d
- México busca estrechar alianza comercial con Corea de Sur y un acercamiento cultural por el K-pop San Antonio Express-News · hace 1 d
- Llega Presidente de Corea del Sur a México diario.mx · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Quién visitó a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional?
El presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung.
¿Qué acuerdos se alcanzaron durante la visita oficial?
Se concretaron 17 acuerdos bilaterales, además de buscar la cooperación contra el narcotráfico, la trata de personas y la colaboración cultural mediante el K-pop.
¿Qué se anunció respecto al K-pop?
Se confirmó el regreso de BTS a México en el año 2027 y se reportó la reunión de Stray Kids con la presidenta mexicana.
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