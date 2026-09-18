Podios vacíos, premios para el voto electrónico, sin oposición: los rusos votan mientras se intensifica la guerra en Ucrania

El inicio de las elecciones legislativas en Rusia marca un proceso de tres días destinado a afianzar el poder del Kremlin, caracterizado por podios vacíos y la ausencia de oposición. La cobertura de medios como CNN en Español y BBC señala que, pese a la falta de sorpresas sobre el resultado final y la implementación de incentivos para el voto electrónico, estas votaciones ocurren mientras continúa el conflicto armado en Ucrania.

La cobertura no especifica detalles adicionales sobre los resultados previstos ni sobre las reacciones internacionales, indicando únicamente el contexto actual de la votación parlamentaria y la importancia que el proceso tiene para la administración de Putin.