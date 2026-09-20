Moscú es blanco del “mayor ataque” con drones registrado en el último día de las elecciones parlamentarias de Rusia
Moscú sufre el mayor ataque con drones de Ucrania en el cierre de las elecciones parlamentarias de Rusia.
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El resumen
En el último día de las elecciones parlamentarias de Rusia, Ucrania lanzó un masivo ataque con drones contra Moscú y otros puntos del territorio ruso. Diversos medios internacionales y regionales, como Clarin.com, El País, San Antonio Express-News, la BBC y CNN en Español, informaron sobre la ofensiva, señalando que la capital rusa fue el blanco principal de una operación a gran escala.
Como resultado del ataque, la cobertura destaca que se registraron dos muertos y una refinería petrolera quedó en llamas. Las estimaciones sobre la cantidad de aeronaves varían según las fuentes consultadas, con cifras que van desde los 338 aparatos derribados hasta más de 1.000 drones lanzados contra Rusia, incluyendo una estimación de unos 450 proyectiles dirigidos específicamente contra la capital en lo que se califica como la incursión más grande hasta la fecha.
Actualmente, la situación se desarrolla de manera paralela a la jornada final de los comicios parlamentarios rusos. La información disponible no especifica nuevos balances de daños ni las acciones subsiguientes de defensa o respuesta por parte de las autoridades rusas más allá de los reportes iniciales sobre el derribo de los drones y las víctimas confirmadas.
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Cobertura (7)
- Ucrania lanza más de 1.000 drones contra Rusia, incluidos cientos enviados contra Moscú Beaumont Enterprise · hace 3 h
- (Multimedia) Mueren dos personas en ataque masivo con drones ucranianos contra la región de Moscú Xinhua Español · hace 3 h
- Moscú bajo ataque: dos muertos, una refinería petrolera en llamas y 338 drones derribados Clarin.com · hace 3 h
- Ucrania lanza uno de sus mayores ataques sobre Moscú en el último día de elecciones rusas elpais.com · hace 3 h
- Ucrania lanza más de 1.000 drones contra Rusia, incluido el mayor ataque a Moscú San Antonio Express-News · hace 3 h
- Ucrania golpea Moscú con unos 450 drones en el mayor ataque contra la capital rusa hasta la fecha BBC · hace 3 h
- Moscú es blanco del “mayor ataque” con drones registrado en el último día de las elecciones parlamentarias de Rusia CNN en Español · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Cuándo ocurrió el ataque contra Moscú?
El ataque se registró en el último día de las elecciones parlamentarias de Rusia.
¿Qué consecuencias dejó la ofensiva en la capital rusa?
Los reportes señalan que dejó dos muertos, una refinería de petróleo en llamas y cientos de drones derribados.
¿Qué dimensión tuvo el ataque según los medios?
Es considerado el mayor ataque con drones contra la capital rusa hasta la fecha, con cifras de aeronaves que varían entre los 338 y más de 1.000 drones lanzados en total.
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