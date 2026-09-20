Moscú es blanco del “mayor ataque” con drones registrado en el último día de las elecciones parlamentarias de Rusia

En el último día de las elecciones parlamentarias de Rusia, Ucrania lanzó un masivo ataque con drones contra Moscú y otros puntos del territorio ruso. Diversos medios internacionales y regionales, como Clarin.com, El País, San Antonio Express-News, la BBC y CNN en Español, informaron sobre la ofensiva, señalando que la capital rusa fue el blanco principal de una operación a gran escala.

Como resultado del ataque, la cobertura destaca que se registraron dos muertos y una refinería petrolera quedó en llamas. Las estimaciones sobre la cantidad de aeronaves varían según las fuentes consultadas, con cifras que van desde los 338 aparatos derribados hasta más de 1.000 drones lanzados contra Rusia, incluyendo una estimación de unos 450 proyectiles dirigidos específicamente contra la capital en lo que se califica como la incursión más grande hasta la fecha.

Actualmente, la situación se desarrolla de manera paralela a la jornada final de los comicios parlamentarios rusos. La información disponible no especifica nuevos balances de daños ni las acciones subsiguientes de defensa o respuesta por parte de las autoridades rusas más allá de los reportes iniciales sobre el derribo de los drones y las víctimas confirmadas.