Israel revocará el estatus diplomático de Países Bajos en Cisjordania por el veto a productos de los asentamientos

Países Bajos se unió a otras naciones en la prohibición del comercio con los asentamientos, lo que desató una respuesta inmediata por parte del gobierno israelí. La medida de Países Bajos sobre las importaciones coincidió con la detención de pasajeros israelíes en un aeropuerto neerlandés al inicio de dichas restricciones.

Israel reaccionó retirando las credenciales y la documentación diplomática al personal de Países Bajos destinado en Ramala y Cisjordania, situando la relación bilateral en un punto crítico según los medios que siguen el caso.