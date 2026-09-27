La Fed subió los intereses: ¿qué significa para tu bolsillo?

El 27 de septiembre de 2026, la Reserva Federal concretó un incremento en los tipos de interés y suspendió los recortes de su balance, una medida analizada por es.qz.com en el contexto de una reforma de la entidad. Esta decisión generó repercusiones directas en diversos mercados.

Por un lado, Morningstar señaló que este aumento de tipos representa una noticia desfavorable para el sector del private equity. Paralelamente, los mercados financieros argentinos experimentaron un escenario complejo durante la semana, donde el contexto externo adverso y las dudas locales afectaron a las acciones y bonos locales, según reportó Rosario Finanzas, aunque Infobae indicó que el viento de frente internacional no frenó por completo el apetito por el riesgo argentino.

Actualmente, Primera Hora plantea interrogantes sobre el impacto directo que esta subida de los intereses de la Fed tendrá en el bolsillo de los consumidores, mientras la cobertura continúa enfocándose en las consecuencias económicas globales de estas medidas financieras.