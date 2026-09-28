Bautismo de fuego para Zidane

Los partidos de la Nations League programados para este 28 de septiembre de 2026 han generado una amplia cobertura mediática en torno al encuentro entre las selecciones de Bélgica y Francia. Medios especializados como Grupo Animal, Betfair, OneFootball, Yahoo, SPORT, Sports Illustrated y Diario AS han difundido los horarios, las opciones de transmisión televisiva y los detalles previos al enfrentamiento.

La previa del partido destaca la histórica rivalidad entre ambos combinados y el impulso con el que llega el conjunto francés. Por su parte, la cobertura de Yahoo señala que Bélgica busca recuperarse tras un tropiezo ante Italia y promete un encuentro exigente para el debutante Zidane, catalogado por Diario AS como un bautismo de fuego, mientras Sports Illustrated detalla la posible alineación titular de Les Bleus.

En este momento, la atención se centra en la confirmación de los equipos titulares y en la emisión del partido correspondiente a la jornada del 28 de septiembre, a la espera de conocer el resultado final sobre el terreno de juego.