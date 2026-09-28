Bautismo de fuego para Zidane
Francia y Bélgica se enfrentan este 28 de septiembre en la Nations League en un duelo marcado por el debut de Zidane.
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Cobertura (7)
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- La posible alineación titular de Francia para enfrentar a Bélgica Sports Illustrated · hace 8 h
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El resumen
Los partidos de la Nations League programados para este 28 de septiembre de 2026 han generado una amplia cobertura mediática en torno al encuentro entre las selecciones de Bélgica y Francia. Medios especializados como Grupo Animal, Betfair, OneFootball, Yahoo, SPORT, Sports Illustrated y Diario AS han difundido los horarios, las opciones de transmisión televisiva y los detalles previos al enfrentamiento.
La previa del partido destaca la histórica rivalidad entre ambos combinados y el impulso con el que llega el conjunto francés. Por su parte, la cobertura de Yahoo señala que Bélgica busca recuperarse tras un tropiezo ante Italia y promete un encuentro exigente para el debutante Zidane, catalogado por Diario AS como un bautismo de fuego, mientras Sports Illustrated detalla la posible alineación titular de Les Bleus.
En este momento, la atención se centra en la confirmación de los equipos titulares y en la emisión del partido correspondiente a la jornada del 28 de septiembre, a la espera de conocer el resultado final sobre el terreno de juego.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 46 min.
Respuestas rápidas
¿Cuándo se juega el partido entre Bélgica y Francia?
El encuentro está programado para el 28 de septiembre de 2026.
¿Qué se destaca en la previa del encuentro según la cobertura?
Los medios señalan la gran rivalidad entre ambos equipos, el impulso de Francia, el debut de Zidane y las intenciones de Bélgica tras su derrota ante Italia.
¿Dónde se puede seguir el partido?
Diversos medios y portales deportivos ofrecen información sobre los horarios y las opciones de transmisión por televisión y en directo.
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