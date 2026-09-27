EN VIVO: Gilberto Mora marca un golazo para México que empata con Colombia

La cobertura comenzó en vivo con los reportes sobre el encuentro entre México y Colombia, destacando el rol de Gilberto Mora como el nuevo número 10 de la Selección Mexicana. Posteriormente, medios como Reforma y Mediotiempo señalaron que 'Morita' se convirtió en el jugador número 10 más joven en la historia del Tri, además de anotar el primer gol de la selección bajo la dirección de Rafa Márquez, un acontecimiento al que Sports Illustrated añadió perfiles sobre su figura futbolística.

Hasta el momento, los reportes en vivo de Diez.HN y 365Scores confirman que el marcador se encuentra empatado a raíz del golazo anotado por el joven mediocampista, sin que las fuentes mencionen mayores detalles sobre el desarrollo posterior del partido.