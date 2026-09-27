EN VIVO: Gilberto Mora marca un golazo para México que empata con Colombia
Gilberto Mora marca un golazo para la Selección Mexicana en el empate ante Colombia.
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Cobertura (5)
- Gilberto Mora nuevo 10 de la Selección Mexicana para medir a Colombia 365Scores · hace 8 h
- Es 'Morita' el 10 más joven en la historia del Tri Reforma · hace 8 h
- ¡El niño maravilla! Gil Mora anotó el primer gol de México en la era Rafa Márquez Mediotiempo · hace 8 h
- Gilberto Mora: Cuando la paternidad presente construye a una figura del futbol Sports Illustrated · hace 8 h
- EN VIVO: Gilberto Mora marca un golazo para México que empata con Colombia Diez.HN · hace 8 h
El resumen
La cobertura comenzó en vivo con los reportes sobre el encuentro entre México y Colombia, destacando el rol de Gilberto Mora como el nuevo número 10 de la Selección Mexicana. Posteriormente, medios como Reforma y Mediotiempo señalaron que 'Morita' se convirtió en el jugador número 10 más joven en la historia del Tri, además de anotar el primer gol de la selección bajo la dirección de Rafa Márquez, un acontecimiento al que Sports Illustrated añadió perfiles sobre su figura futbolística.
Hasta el momento, los reportes en vivo de Diez.HN y 365Scores confirman que el marcador se encuentra empatado a raíz del golazo anotado por el joven mediocampista, sin que las fuentes mencionen mayores detalles sobre el desarrollo posterior del partido.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 20 min.
Respuestas rápidas
¿Qué número usa Gilberto Mora en la Selección Mexicana?
La cobertura señala que porta el número 10.
¿Contra qué selección anotó Gilberto Mora?
Los reportes indican que anotó en el partido contra Colombia.
¿Quién dirige actualmente a la selección según la cobertura?
Los artículos mencionan que el equipo se encuentra en la era de Rafa Márquez.
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