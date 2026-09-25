Mbappé, lesionado tras anotarle a Turquía y a un mes del Clásico
Mbappé se lesiona tras marcar en el debut de Zidane con Francia, a un mes del Clásico.
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- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (8)
- Mbappé marca y se lesiona en debut con triunfo de Zidane con los Bleus France 24 · hace 14 h
- ¿Cómo ver el partido Turquía vs Francia en TV y streaming? Sports Illustrated · hace 14 h
- Primer triunfo de Zidane con Francia es empañado por lesión de Mbappé. Italia cae ante Bélgica San Antonio Express-News · hace 14 h
- Lo confirma Zidane: Mbappé deja la concentración de Francia por su rodilla Yahoo · hace 14 h
- Francia gana en el debut de Zidane, pero Mbappé sale lesionado Sports Illustrated · hace 14 h
- Mbappé marca el primer gol de la era Zidane... y sale lesionado MARCA · hace 14 h
- Primer triunfo de Zidane con Francia es empañado por lesión de Mbappé. Italia cae ante Bélgica chicagotribune.com · hace 14 h
- Mbappé, lesionado tras anotarle a Turquía y a un mes del Clásico ESPN Deportes · hace 14 h
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El resumen
La lesión de Kylian Mbappé se produce tras anotar un gol en el triunfo de Francia contra Turquía, coincidiendo con el debut de Zinedine Zidane al frente de los Bleus. Diversos medios internacionales, entre ellos France 24, Sports Illustrated y MARCA, informaron inicialmente sobre el tanto y la posterior salida del terreno de juego del delantero, en un partido que también dejó la derrota de Italia ante Bélgica.
Posteriormente, coberturas de medios como Yahoo y ESPN Deportes confirmaron, a través del propio Zidane, que Mbappé abandona la concentración de la selección francesa debido a problemas en la rodilla. Las publicaciones señalan además la cercanía temporal del incidente con el próximo Clásico, a celebrarse en el plazo de un mes.
Respecto a posibles contradicciones o detalles adicionales, los reportes analizados coinciden en los hechos principales sin ofrecer discrepancias significativas entre las distintas fuentes. La información actual se limita a confirmar la salida del jugador de la concentración francesa por la lesión de rodilla tras el encuentro ante Turquía.
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Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió con Mbappé en el partido contra Turquía?
Marcó un gol durante el encuentro, pero tuvo que salir lesionado y posteriormente dejó la concentración de Francia.
¿Quién confirmó la salida de Mbappé de la concentración?
Zinedine Zidane confirmó que el jugador deja la selección debido a su lesión en la rodilla.
¿Qué otro resultado se menciona en la misma jornada deportiva?
La cobertura señala también que Italia cayó ante Bélgica.
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