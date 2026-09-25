Mbappé, lesionado tras anotarle a Turquía y a un mes del Clásico

La lesión de Kylian Mbappé se produce tras anotar un gol en el triunfo de Francia contra Turquía, coincidiendo con el debut de Zinedine Zidane al frente de los Bleus. Diversos medios internacionales, entre ellos France 24, Sports Illustrated y MARCA, informaron inicialmente sobre el tanto y la posterior salida del terreno de juego del delantero, en un partido que también dejó la derrota de Italia ante Bélgica.

Posteriormente, coberturas de medios como Yahoo y ESPN Deportes confirmaron, a través del propio Zidane, que Mbappé abandona la concentración de la selección francesa debido a problemas en la rodilla. Las publicaciones señalan además la cercanía temporal del incidente con el próximo Clásico, a celebrarse en el plazo de un mes.

Respecto a posibles contradicciones o detalles adicionales, los reportes analizados coinciden en los hechos principales sin ofrecer discrepancias significativas entre las distintas fuentes. La información actual se limita a confirmar la salida del jugador de la concentración francesa por la lesión de rodilla tras el encuentro ante Turquía.