Alexis Vega analiza retiro de Selección Mexicana

La cobertura informativa surge a partir de reportes que señalan que el jugador evalúa dejar el equipo representativo luego de no ser tomado en cuenta por Rafa Márquez. Ante esta situación, figuras del ámbito futbolístico han reaccionado públicamente.

Rafa Márquez se ha pronunciado al respecto indicando que hablará con el jugador si es necesario, mientras que el Turco Mohamed expresó su respaldo al delantero manifestando que si realiza tales declaraciones es por algún motivo específico. Los reportes actuales no detallan una fecha definitiva para la decisión del futbolista ni especifican si habrá reuniones formales entre cuerpo técnico y jugador para resolver el tema de las convocatorias.