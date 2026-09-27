Alexis Vega analiza retiro de Selección Mexicana
Ocho medios deportivos reportan que Alexis Vega analiza retirarse de la Selección Mexicana tras quedar fuera de las convocatorias.
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El resumen
La cobertura informativa surge a partir de reportes que señalan que el jugador evalúa dejar el equipo representativo luego de no ser tomado en cuenta por Rafa Márquez. Ante esta situación, figuras del ámbito futbolístico han reaccionado públicamente.
Rafa Márquez se ha pronunciado al respecto indicando que hablará con el jugador si es necesario, mientras que el Turco Mohamed expresó su respaldo al delantero manifestando que si realiza tales declaraciones es por algún motivo específico. Los reportes actuales no detallan una fecha definitiva para la decisión del futbolista ni especifican si habrá reuniones formales entre cuerpo técnico y jugador para resolver el tema de las convocatorias.
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Cobertura (8)
- Rafa Márquez ignora el amago de retiro de Alexis Vega FOX Deportes · hace 7 h
- Rafa Márquez rompe el silencio sobre Alexis Vega y su posible retiro de la Selección Mexicana MARCA · hace 7 h
- “Si hace falta, hablaré”: Rafa Márquez reacciona a mensaje de Alexis Vega sobre dejar la selección El Sol de México · hace 7 h
- Figura de Selección Mexicana analiza RETIRARSE tras no ser convocado por Rafa Márquez TV Azteca · hace 7 h
- ¡Nadie lo vio venir! Alexis Vega analiza retirarse de la Selección Mexicana Récord · hace 7 h
- Turco Mohamed respalda a Alexis Vega sobre posible retiro del Tri: 'Si lo dice por algo debe ser' Mediotiempo · hace 7 h
- Alexis Vega aplica un “Messi”: analiza retirarse de la Selección Mexicana Yahoo · hace 7 h
- Alexis Vega analiza retiro de Selección Mexicana ESPN Deportes · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Qué decisión analiza Alexis Vega respecto a la Selección Mexicana?
Los reportes señalan que el jugador analiza retirarse de la Selección Mexicana.
¿Cuál fue la reacción de Rafa Márquez ante la situación de Alexis Vega?
Rafa Márquez rompió el silencio sobre el tema e indicó que hablará con el jugador si hace falta.
¿Quiénes han respaldado a Alexis Vega en este contexto?
El Turco Mohamed externó su apoyo al señalar que si el delantero menciona un posible retiro, debe ser por alguna razón.
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