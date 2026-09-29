¡Terrible fallo arbitral! Dereck Moncada es expulsado en el Jamaica-Honduras

Los medios señalan que el resultado permite a la selección hondureña meterse de lleno en la pelea dentro del Grupo B, donde Surinam se mantiene en una posición imparable, mientras que figuras como Keyrol Figueroa celebran su primer gol con el combinado nacional y Denil Maldonado pide ir paso a paso. El encuentro genera gran atención mediática debido a la combinación de factores deportivos y polémicas arbitrales, afectando directamente la configuración de la tabla de posiciones del torneo.

Las reacciones de los protagonistas y el análisis del rendimiento del equipo hondureño dominan la agenda informativa actual en los portales deportivos regionales. La cobertura no especifica aún los detalles sobre posibles sanciones adicionales tras la tarjeta roja recibida por Moncada ni la fecha exacta de los próximos compromisos, por lo que habrá que esperar los comunicados oficiales de la competición para conocer los siguientes pasos de la selección en el torneo.