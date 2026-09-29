¡Terrible fallo arbitral! Dereck Moncada es expulsado en el Jamaica-Honduras
Honduras logra su primera victoria en la Nations League tras superar a Jamaica en un encuentro marcado por la expulsión de Dereck Moncada.
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El resumen
Los medios señalan que el resultado permite a la selección hondureña meterse de lleno en la pelea dentro del Grupo B, donde Surinam se mantiene en una posición imparable, mientras que figuras como Keyrol Figueroa celebran su primer gol con el combinado nacional y Denil Maldonado pide ir paso a paso. El encuentro genera gran atención mediática debido a la combinación de factores deportivos y polémicas arbitrales, afectando directamente la configuración de la tabla de posiciones del torneo.
Las reacciones de los protagonistas y el análisis del rendimiento del equipo hondureño dominan la agenda informativa actual en los portales deportivos regionales. La cobertura no especifica aún los detalles sobre posibles sanciones adicionales tras la tarjeta roja recibida por Moncada ni la fecha exacta de los próximos compromisos, por lo que habrá que esperar los comunicados oficiales de la competición para conocer los siguientes pasos de la selección en el torneo.
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Cobertura (8)
- Honduras sobrevive a Kingston y al árbitro Diario AS · hace 6 h
- Honduras se mete a la pelea: así quedó la tabla de la Nations League Diez.HN · hace 6 h
- Gracias a Keyrol Figueroa, Honduras consigue su primera victoria en el torneo VAVEL.com · hace 6 h
- Tabla de posiciones Grupo B Nations League 2026: Surinam imparable y Honduras se recupera ElHeraldo.hn · hace 6 h
- Denil Maldonado: “Vamos paso a paso” Diario La Tribuna · hace 6 h
- Keyrol Figueroa tras su primer gol con Honduras: "Estoy orgulloso. Vamos por más" elheraldo.hn · hace 6 h
- Jamaica vs Honduras, en vivo, Liga de Naciones de Concacaf laprensa.hn · hace 6 h
- ¡Terrible fallo arbitral! Dereck Moncada es expulsado en el Jamaica-Honduras Diez.HN · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió en el partido entre Jamaica y Honduras?
Honduras consiguió su primera victoria en el torneo con un gol de Keyrol Figueroa, en un encuentro donde Dereck Moncada fue expulsado tras un fallo arbitral.
¿Cómo va Honduras en la tabla de posiciones?
Honduras se metió en la pelea dentro del Grupo B de la Nations League tras este triunfo, mientras que Surinam continúa imparable en la tabla.
¿Qué dijeron los jugadores tras el encuentro?
Keyrol Figueroa expresó orgullo por su primer gol con la selección y Denil Maldonado declaró que el equipo avanza paso a paso.
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