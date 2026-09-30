Cuándo juega Ecuador con Japón su partido amistoso por la fecha FIFA

La selección ecuatoriana de fútbol ya cumplió con su primer entrenamiento en Yokohama de cara a su participación en la Copa Kirin, donde se medirá ante Japón en un partido catalogado por Marcelo Gallardo como una prueba interesante para observar y evaluar al equipo. La cobertura destaca además que La Tricolor estrenará una camiseta especial con un nuevo diseño durante el torneo.

Los reportes detallan que el estratega analiza una alineación renovada, probando un esquema con variantes y manteniendo una duda de cara al encuentro, mientras evalúa a los jugadores disponibles. Medios como El Universo, Yahoo, studiofutbol.com.ec, rpp.pe, expreso.ec, futbolecuador.com y Vistazo siguen de cerca los movimientos del combinado nacional en territorio japonés.

A pesar de los detalles sobre los entrenamientos y las declaraciones técnicas, la información disponible en las diferentes coberturas no especifica el horario exacto del encuentro ni los canales de televisión o plataformas encargadas de la transmisión en vivo para los aficionados.