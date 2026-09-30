Fabián Bustos caería parado tras salir de Millonarios: histórico club lo contrataría

Universitario de Deportes oficializó la salida de Héctor Cúper junto con su comando técnico, marcando la partida del que podría ser el quinto entrenador del club en el año 2026. Medios como RPP Noticias e Infobae reportaron la salida y las reacciones del cuerpo técnico, incluido Gaggero, quien expresó su agradecimiento a la institución crema tras su despedida en Campo Mar.

Posteriormente, la cobertura destacó que esta situación refleja una crisis de identidad institucional durante un año complejo para el banquillo de la 'U'. En paralelo, el nombre de Fabián Bustos comenzó a sonar con fuerza en los reportes de prensa como la primera opción para asumir la dirección técnica del club tras su salida de Millonarios, según detallan portales como semana.com y RPP Noticias.

Actualmente, la situación mantiene a la expectativa a los seguidores del equipo mientras se evalúan los posibles reemplazantes para ocupar el cargo vacante. La información disponible se limita a los anuncios oficiales de salida y a las opciones que la prensa señala como principales alternativas para el banquillo crema, sin confirmaciones definitivas sobre la contratación del nuevo estratega.