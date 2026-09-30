La inesperada medida de Joel Huiqui antes de América: Jugadores a Estados Unidos por su cuenta

Cruz Azul realizó un viaje a Estados Unidos registrando tres bajas importantes para sus encuentros frente a América y LA Galaxy, mientras que jugadores debieron trasladarse por su cuenta bajo una medida encabezada por Joel Huiqui. La cobertura de medios como Milenio, Vamos Azul, MARCA, Telediario, TV Azteca y Mediotiempo señala que el equipo cuida futbolistas de cara al enfrentamiento contra Pumas y aborda la situación de jugadores lesionados o en duda, incluyendo detalles sobre cuándo podrían retornar Rotondi y Amaury García.

Los siguientes acontecimientos dependerán de la evolución de los futbolistas lesionados, la gestión de la directiva y el cuerpo técnico respecto a la situación de la plantilla, y el rendimiento en los partidos amistosos programados en territorio estadounidense.