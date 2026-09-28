TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
▲ En su punto Deportes 🔮 Tiempo Antena predice: seguirá siendo tendencia mañana

¡Toluca y América mandan! Así quedó la tabla de la Liga MX tras una Jornada 10 llena de goles

La Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX concluyó con una destacada cosecha de anotaciones.

19fuentes
22artículos
24velocidad
+756%desde la primera detección
hace 23 hprimera detección
Texto:
⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: ¡Toluca y América mandan! Así quedó la tabla de la Liga MX tras una Jornada 10 llena de goles
  • Punto central: La Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX concluyó con una destacada cosecha de anotaciones.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 24 calculada a partir de 19 fuentes informativas y 22 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que la historia mantenga alta atención durante las próximas 24 horas.
Índice de Velocidad: 24 pts Monitoreado a través de 19 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
Abrir Radar en Directo →

Cobertura (22)

🌍 Propagación entre idiomas

Tiempo Antena detectó esta historia en 2 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.

🇪🇸 Espanol 28 sept, 12:09 UTC
🇧🇷 Portugues 28 sept, 18:59 UTC · G1

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

Los encuentros de la Jornada 10 del Apertura 2026 se disputaron durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, abarcando diversos duelos dominicales con la participación de equipos como Pumas y América. La jornada se caracterizó por registrar una alta cantidad de goles a pesar de la ausencia de jugadores convocados a sus respectivas selecciones nacionales, según indican los reportes.

Tras los resultados recientes, incluyendo los empates de equipos como Cruz Azul, la tabla general de posiciones muestra a Toluca y América en la parte superior del torneo. Diversos medios especializados y de circulación general, entre ellos Mediotiempo, TV Azteca, ESPN Deportes y MILENIO, han difundido las tablas de posiciones y de goleo actualizadas, así como los horarios y canales de transmisión.

La cobertura actual también detalla el calendario próximo, informando sobre los partidos correspondientes a la Jornada 11 y las fechas de reanudación de la Liga MX, además de contabilizar las Fechas FIFA restantes del año.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 50 min.

Respuestas rápidas

¿Cómo va la tabla de la Liga MX tras la Jornada 10?

Los equipos de Toluca y América se encuentran liderando la tabla general del torneo Apertura 2026.

¿Qué caracterizó a la Jornada 10 del Apertura 2026?

La jornada destacó por ser una de las que registró más goles, a pesar de la ausencia de futbolistas seleccionados.

¿Qué información hay sobre la siguiente fecha del torneo?

La cobertura detalla los horarios, partidos y transmisiones programadas para la Jornada 11 del torneo Apertura 2026.

¿Qué equipos jugaron en la jornada dominical?

Los partidos del domingo incluyeron la acción de equipos como Pumas y América, además de definir las posiciones con el empate de Cruz Azul.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

📊 PULSO DE LA TENDENCIA

¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?

Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.

Haz clic en cualquier opción para registrar tu evaluación. 810+ respuestas verificadas

Temas

Liga MX Apertura 2026 Toluca América Cruz Azul Pumas

Tendencias relacionadas

\n \n \n \n \n \n \n