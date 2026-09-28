¡Toluca y América mandan! Así quedó la tabla de la Liga MX tras una Jornada 10 llena de goles
La Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX concluyó con una destacada cosecha de anotaciones.
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El resumen
Los encuentros de la Jornada 10 del Apertura 2026 se disputaron durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, abarcando diversos duelos dominicales con la participación de equipos como Pumas y América. La jornada se caracterizó por registrar una alta cantidad de goles a pesar de la ausencia de jugadores convocados a sus respectivas selecciones nacionales, según indican los reportes.
Tras los resultados recientes, incluyendo los empates de equipos como Cruz Azul, la tabla general de posiciones muestra a Toluca y América en la parte superior del torneo. Diversos medios especializados y de circulación general, entre ellos Mediotiempo, TV Azteca, ESPN Deportes y MILENIO, han difundido las tablas de posiciones y de goleo actualizadas, así como los horarios y canales de transmisión.
La cobertura actual también detalla el calendario próximo, informando sobre los partidos correspondientes a la Jornada 11 y las fechas de reanudación de la Liga MX, además de contabilizar las Fechas FIFA restantes del año.
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Respuestas rápidas
¿Cómo va la tabla de la Liga MX tras la Jornada 10?
Los equipos de Toluca y América se encuentran liderando la tabla general del torneo Apertura 2026.
¿Qué caracterizó a la Jornada 10 del Apertura 2026?
La jornada destacó por ser una de las que registró más goles, a pesar de la ausencia de futbolistas seleccionados.
¿Qué información hay sobre la siguiente fecha del torneo?
La cobertura detalla los horarios, partidos y transmisiones programadas para la Jornada 11 del torneo Apertura 2026.
¿Qué equipos jugaron en la jornada dominical?
Los partidos del domingo incluyeron la acción de equipos como Pumas y América, además de definir las posiciones con el empate de Cruz Azul.
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