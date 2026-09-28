¡Toluca y América mandan! Así quedó la tabla de la Liga MX tras una Jornada 10 llena de goles

Los encuentros de la Jornada 10 del Apertura 2026 se disputaron durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, abarcando diversos duelos dominicales con la participación de equipos como Pumas y América. La jornada se caracterizó por registrar una alta cantidad de goles a pesar de la ausencia de jugadores convocados a sus respectivas selecciones nacionales, según indican los reportes.

Tras los resultados recientes, incluyendo los empates de equipos como Cruz Azul, la tabla general de posiciones muestra a Toluca y América en la parte superior del torneo. Diversos medios especializados y de circulación general, entre ellos Mediotiempo, TV Azteca, ESPN Deportes y MILENIO, han difundido las tablas de posiciones y de goleo actualizadas, así como los horarios y canales de transmisión.

La cobertura actual también detalla el calendario próximo, informando sobre los partidos correspondientes a la Jornada 11 y las fechas de reanudación de la Liga MX, además de contabilizar las Fechas FIFA restantes del año.