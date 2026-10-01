Dinamarca vs. Portugal EN VIVO. Juego EN DIRECTO Jornada 3 de UEFA Nations League 2026 HOY
Portugal se impone en territorio danés en la Nations League en un encuentro marcado por la ausencia de Cristiano Ronaldo.
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Cobertura (8)
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El resumen
El partido correspondiente a la jornada 3 de la UEFA Nations League 2026 generó gran expectativa previa sobre la transmisión televisiva y de streaming para seguir el enfrentamiento en directo entre Dinamarca y Portugal. Durante el desarrollo del encuentro, el combinado portugués logró un triunfo destacado que, según el análisis de diversos medios, disipó las dudas sobre el rendimiento del equipo sin la presencia de Cristiano Ronaldo en la cancha.
La cobertura resalta el desempeño del ataque liderado por Leao y la reacción de la prensa especializada como Sports Illustrated, Yahoo, MARCA, Mediotiempo y Diario AS, quienes señalaron que la selección supo superar el contexto de la baja del delantero. Asimismo, el delantero danés Rasmus Höjlund protagonizó momentos comentados en los reportes al burlarse de Portugal imitando la celebración característica de CR7.
Actualmente, la atención mediática se centra en las lecturas que deja este resultado para el futuro del conjunto portugués en el torneo continental y en cómo se consolida esta etapa en el certamen europeo.
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Respuestas rápidas
¿Qué torneo disputaron Dinamarca y Portugal?
El encuentro formó parte de la jornada 3 de la UEFA Nations League 2026.
¿Cómo cubrieron los medios la ausencia de Cristiano Ronaldo?
Diversos medios señalaron que Portugal logró la victoria y funcionó en su esquema ofensivo a pesar de la baja de CR7.
¿Qué destacó de la actuación de Rasmus Höjlund?
La cobertura indicó que el delantero danés se burló del combinado portugués utilizando la celebración del propio Cristiano Ronaldo.
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