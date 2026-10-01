Courtois: "Hay cosas que tú ves en otros campos que se pitan, pero a nosotros no nos pitan"

El portero Thibaut Courtois ha centrado la atención mediática al abordar los motivos de su pausa con la selección de Bélgica y su ausencia en el encuentro frente a Francia por la UEFA Nations League 2026-27, afirmando que su prioridad es el club blanco y que debe cuidarse porque quien le paga es la entidad madridista. Declaraciones recogidas por medios como Mundo Deportivo, Diario AS, MARCA, bolavip.com y Onda Cero Radio sitúan el foco en estas declaraciones sobre su rendimiento y su situación actual, además de dejar críticas arbitrales al señalar que en otros campos se señalan acciones que al Real Madrid no le pitan.

La cobertura destaca estas declaraciones donde el guardameta justifica su paréntesis con el combinado belga argumentando agradecimiento y compromiso absoluto hacia el club madrileño, mientras la afición y los seguidores del fútbol europeo observan las repercusiones de su postura respecto a la competición de selecciones. La atención se desplaza ahora hacia los próximos compromisos del Real Madrid y si surgirán nuevas reacciones oficiales desde la federación belga o desde el estamento arbitral tras los comentarios realizados por el guardameta sobre los arbitrajes.