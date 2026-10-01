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Courtois: "Hay cosas que tú ves en otros campos que se pitan, pero a nosotros no nos pitan"

Thibaut Courtois explica su ausencia con la selección de Bélgica y centra su prioridad en el Real Madrid.

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  • Clave informativa: Courtois: "Hay cosas que tú ves en otros campos que se pitan, pero a nosotros no nos pitan"
  • Punto central: Thibaut Courtois explica su ausencia con la selección de Bélgica y centra su prioridad en el Real Madrid.
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El resumen

El portero Thibaut Courtois ha centrado la atención mediática al abordar los motivos de su pausa con la selección de Bélgica y su ausencia en el encuentro frente a Francia por la UEFA Nations League 2026-27, afirmando que su prioridad es el club blanco y que debe cuidarse porque quien le paga es la entidad madridista. Declaraciones recogidas por medios como Mundo Deportivo, Diario AS, MARCA, bolavip.com y Onda Cero Radio sitúan el foco en estas declaraciones sobre su rendimiento y su situación actual, además de dejar críticas arbitrales al señalar que en otros campos se señalan acciones que al Real Madrid no le pitan.

La cobertura destaca estas declaraciones donde el guardameta justifica su paréntesis con el combinado belga argumentando agradecimiento y compromiso absoluto hacia el club madrileño, mientras la afición y los seguidores del fútbol europeo observan las repercusiones de su postura respecto a la competición de selecciones. La atención se desplaza ahora hacia los próximos compromisos del Real Madrid y si surgirán nuevas reacciones oficiales desde la federación belga o desde el estamento arbitral tras los comentarios realizados por el guardameta sobre los arbitrajes.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

Por qué no juega Thibaut Courtois con Bélgica

Los titulares señalan que su prioridad actual es el Real Madrid y que debe cuidarse.

Qué medios cubren las declaraciones de Courtois

La cobertura incluye a Mundo Deportivo, Diario AS, MARCA, bolavip.com y Onda Cero Radio.

Qué más declaró el guardameta sobre los partidos

Mencionó que hay jugadas que se pitan en otros campos pero no a su equipo.

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Thibaut Courtois Real Madrid Bélgica UEFA Nations League

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