Johnny Depp luce irreconocible como Ebenezer Scrooge en el nuevo tráiler de su película

En este material audiovisual, difundido por Paramount Pictures, se observa al actor Johnny Depp con un aspecto calificado como irreconocible, interpretando a un anciano tacaño y avaricioso en una propuesta de tono gótico y aterrador. La cobertura destaca que este proyecto marca el retorno de Depp a las producciones de Hollywood, integrando además la participación de Ian McKellen en el reparto de la cinta.

Diversos portales especializados y medios de entretenimiento como Infobae, Excélsior, Digital Trends Español y Diario AS han puesto el foco en la caracterización visual y en la atmósfera sombría que presenta el avance. El estreno de la película en cines está programado para el mes de noviembre, mientras la cobertura actual se limita a la difusión de este segundo avance promocional y del cartel oficial.