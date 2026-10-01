Johnny Depp luce irreconocible como Ebenezer Scrooge en el nuevo tráiler de su película
16 medios reportan el esperado y sombrío regreso de Johnny Depp a los grandes estudios con el nuevo tráiler de la película Ebenezer.
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El resumen
En este material audiovisual, difundido por Paramount Pictures, se observa al actor Johnny Depp con un aspecto calificado como irreconocible, interpretando a un anciano tacaño y avaricioso en una propuesta de tono gótico y aterrador. La cobertura destaca que este proyecto marca el retorno de Depp a las producciones de Hollywood, integrando además la participación de Ian McKellen en el reparto de la cinta.
Diversos portales especializados y medios de entretenimiento como Infobae, Excélsior, Digital Trends Español y Diario AS han puesto el foco en la caracterización visual y en la atmósfera sombría que presenta el avance. El estreno de la película en cines está programado para el mes de noviembre, mientras la cobertura actual se limita a la difusión de este segundo avance promocional y del cartel oficial.
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Respuestas rápidas
¿Cuándo se estrenará la película en cines?
El estreno está programado para el mes de noviembre.
¿Qué actor interpreta al protagonista Ebenezer Scrooge?
El personaje es interpretado por Johnny Depp.
¿Qué otros actores participan en la producción según los adelantos?
El segundo tráiler muestra la participación de Ian McKellen.
Cobertura (16)
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