Detienen en España a cubano con tabacos valorados en más de 220,000 euros: ¿Cómo fue descubierto?
La detención de un ciudadano cubano en España tras el decomiso de casi mil puros de contrabando moviliza la atención informativa.
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El resumen
La intervención policial se produjo después de que el autobús en el que viajaba cruzara Tarragona con la mercancía oculta en la bodega, siendo finalmente interceptado en La Jonquera, en la provincia de Girona, según detallan medios como La Razón, Europa Press, El Periódico, Diari de Tarragona y CiberCuba. Los reportes detallan que la Policía Nacional decomisó 997 puros por presunto contrabando.
La mercancía viajaba en el interior de un autocar que transitó por territorio catalán hasta ser interceptado en la localidad gerundense. Las publicaciones subrayan la magnitud del cargamento ilegal y el método de transporte utilizado a través de la red viaria española.
Las informaciones difundidas hasta el momento no especifican las medidas judiciales subsiguientes adoptadas contra el detenido ni el destino final que pretendía darse a los tabacos incautados.
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Cobertura (5)
- El lugar de Cataluña donde la Policía Nacional ha incautado 997 puros Habanos por presunto contrabando: valorados en 200.000 euros larazon.es · hace 4 h
- Incautados 997 puros valorados en 200.000 euros por presunto contrabando en la Jonquera (Girona) europapress.es · hace 4 h
- La Policía Nacional requisa mil puros Habanos de contrabando en La Jonquera El Periódico · hace 4 h
- El autobús que cruzó Tarragona con mil puros de contrabando en su bodega: interceptado en la Jonquera diaridetarragona.com · hace 4 h
- Detienen en España a cubano con tabacos valorados en más de 220,000 euros: ¿Cómo fue descubierto? CiberCuba · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Dónde se realizó la intervención policial?
La interceptación ocurrió en La Jonquera, provincia de Girona, tras haber cruzado previamente Tarragona.
¿Qué cantidad y tipo de mercancía fue incautada?
La Policía Nacional requisó 997 puros Habanos, valorados en más de 220.000 euros.
¿Quiénes protagonizan el hecho noticioso?
Un ciudadano cubano detenido en España en el marco de una operación por presunto contrabando.
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