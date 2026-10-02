Detienen en España a cubano con tabacos valorados en más de 220,000 euros: ¿Cómo fue descubierto?

La intervención policial se produjo después de que el autobús en el que viajaba cruzara Tarragona con la mercancía oculta en la bodega, siendo finalmente interceptado en La Jonquera, en la provincia de Girona, según detallan medios como La Razón, Europa Press, El Periódico, Diari de Tarragona y CiberCuba. Los reportes detallan que la Policía Nacional decomisó 997 puros por presunto contrabando.

La mercancía viajaba en el interior de un autocar que transitó por territorio catalán hasta ser interceptado en la localidad gerundense. Las publicaciones subrayan la magnitud del cargamento ilegal y el método de transporte utilizado a través de la red viaria española.

Las informaciones difundidas hasta el momento no especifican las medidas judiciales subsiguientes adoptadas contra el detenido ni el destino final que pretendía darse a los tabacos incautados.