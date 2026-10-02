UEFA Nations League: la cenicienta del grupo hace tropezar a Xavi Hernández
Grecia y Países Bajos empataron dos a dos en la UEFA Nations League, un resultado marcado por la reacción de Xavi Hernández.
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El resumen
La selección neerlandesa consiguió un empate agónico ante Grecia con goles de Virgil van Dijk y Tijjani Reijnders en la segunda parte, evitando así la derrota en el minuto ochenta y nueve. El encuentro disputado en territorio griego dejó momentos de tensión arbitral y deportiva, destacando las actuaciones de Dumfries con goles anulados y las declaraciones posteriores del seleccionador.
Tras el partido, Xavi entonó el mea culpa reconociendo que quizás confundió a los jugadores y asumió la responsabilidad total del tropiezo ante la cenicienta del grupo. Los medios deportivos especializados como MARCA, SPORT, Mundo Deportivo y Diario AS cubrieron detalladamente las incidencias del encuentro y la reacción del técnico neerlandés.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido?
El encuentro entre Grecia y Países Bajos terminó con un empate de 2-2.
Quiénes marcaron los goles para Países Bajos?
Virgil van Dijk y Tijjani Reijnders anotaron en la segunda parte para lograr el empate.
¿Qué declaración dio Xavi Hernández tras el encuentro?
Xavi asumió la culpa del resultado, entonó el mea culpa y reconoció que quizás confundió a los jugadores.
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