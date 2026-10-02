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UEFA Nations League: la cenicienta del grupo hace tropezar a Xavi Hernández

Grecia y Países Bajos empataron dos a dos en la UEFA Nations League, un resultado marcado por la reacción de Xavi Hernández.

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  • Clave informativa: UEFA Nations League: la cenicienta del grupo hace tropezar a Xavi Hernández
  • Punto central: Grecia y Países Bajos empataron dos a dos en la UEFA Nations League, un resultado marcado por la reacción de Xavi Hernández.
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El resumen

La selección neerlandesa consiguió un empate agónico ante Grecia con goles de Virgil van Dijk y Tijjani Reijnders en la segunda parte, evitando así la derrota en el minuto ochenta y nueve. El encuentro disputado en territorio griego dejó momentos de tensión arbitral y deportiva, destacando las actuaciones de Dumfries con goles anulados y las declaraciones posteriores del seleccionador.

Tras el partido, Xavi entonó el mea culpa reconociendo que quizás confundió a los jugadores y asumió la responsabilidad total del tropiezo ante la cenicienta del grupo. Los medios deportivos especializados como MARCA, SPORT, Mundo Deportivo y Diario AS cubrieron detalladamente las incidencias del encuentro y la reacción del técnico neerlandés.

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Cobertura (16)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido?

El encuentro entre Grecia y Países Bajos terminó con un empate de 2-2.

Quiénes marcaron los goles para Países Bajos?

Virgil van Dijk y Tijjani Reijnders anotaron en la segunda parte para lograr el empate.

¿Qué declaración dio Xavi Hernández tras el encuentro?

Xavi asumió la culpa del resultado, entonó el mea culpa y reconoció que quizás confundió a los jugadores.

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UEFA Nations League Xavi Hernández Países Bajos Grecia Virgil van Dijk Tijjani Reijnders

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