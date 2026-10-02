UEFA Nations League: la cenicienta del grupo hace tropezar a Xavi Hernández

La selección neerlandesa consiguió un empate agónico ante Grecia con goles de Virgil van Dijk y Tijjani Reijnders en la segunda parte, evitando así la derrota en el minuto ochenta y nueve. El encuentro disputado en territorio griego dejó momentos de tensión arbitral y deportiva, destacando las actuaciones de Dumfries con goles anulados y las declaraciones posteriores del seleccionador.

Tras el partido, Xavi entonó el mea culpa reconociendo que quizás confundió a los jugadores y asumió la responsabilidad total del tropiezo ante la cenicienta del grupo. Los medios deportivos especializados como MARCA, SPORT, Mundo Deportivo y Diario AS cubrieron detalladamente las incidencias del encuentro y la reacción del técnico neerlandés.