La Policía de Londres acusó a dos iraníes de preparar un atentado terrorista contra la comunidad judía de Manchester
La policía de Londres acusa a dos iraníes de planear un atentado terrorista contra la comunidad judía en Manchester.
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El resumen
La comunidad judía en Manchester y el Reino Unido enfrenta una alarma antiterrorista tras la acusación formal contra dos hombres de nacionalidad iraní. La policía de Londres formalizó los cargos contra los dos sospechosos, quienes son señalados de preparar un atentado terrorista y de acechar una sinagoga en Manchester como parte de un complot.
La cobertura periodística detalla que el plan terrorista incluía el uso de una bomba de cloro contra el templo judío y ataques dirigidos específicamente hacia miembros de la comunidad judía británica. Diversos medios internacionales y agencias de noticias, incluyendo a AP News, DW.com, Infobae, Europa Press y ANSA Latina, han reportado el arresto de los dos ciudadanos iraníes en relación con estos hechos.
Las fuentes informativas no especifican los detalles sobre las próximas etapas del proceso judicial ni los motivos exactos detrás del complot descubierto por las autoridades británicas.
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Cobertura (18)
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Respuestas rápidas
¿Quiénes fueron acusados por la policía?
Dos hombres de nacionalidad iraní fueron acusados formalmente por la policía de Londres.
¿Cuál era el objetivo del atentado?
Los informes indican que el plan terrorista apuntaba contra la comunidad judía en el Reino Unido, específicamente mediante el acecho a una sinagoga en Manchester.
¿Qué tipo de ataque se planeaba?
La cobertura señala que los sospechosos idearon un ataque que contemplaba el uso de una bomba de cloro.
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