La Policía de Londres acusó a dos iraníes de preparar un atentado terrorista contra la comunidad judía de Manchester

La comunidad judía en Manchester y el Reino Unido enfrenta una alarma antiterrorista tras la acusación formal contra dos hombres de nacionalidad iraní. La policía de Londres formalizó los cargos contra los dos sospechosos, quienes son señalados de preparar un atentado terrorista y de acechar una sinagoga en Manchester como parte de un complot.

La cobertura periodística detalla que el plan terrorista incluía el uso de una bomba de cloro contra el templo judío y ataques dirigidos específicamente hacia miembros de la comunidad judía británica. Diversos medios internacionales y agencias de noticias, incluyendo a AP News, DW.com, Infobae, Europa Press y ANSA Latina, han reportado el arresto de los dos ciudadanos iraníes en relación con estos hechos.

Las fuentes informativas no especifican los detalles sobre las próximas etapas del proceso judicial ni los motivos exactos detrás del complot descubierto por las autoridades británicas.