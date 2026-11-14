Netanyahu llamó a Eisenkot a formar un gobierno de unidad sin partidos árabes para hacer frente a la amenaza iraní

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó al exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot a encabezar un gobierno de unidad nacional que dejara fuera a los partidos árabes, argumentando la necesidad de una frente común ante la amenaza iraní. La propuesta busca blindar la coalición de gobierno frente a presiones internas y externas, pero Eisenkot la rechazó calificándola de "un enésimo truco" y presentó su propia agenda para revertir políticas de Netanyahu.

Infobae y Clarín detallan que el intento de Netanyahu busca bloquear cualquier acuerdo parlamentario que dependa de fuerzas árabes, mientras ANSA Latina recoge la respuesta de Eisenkot descartando la oferta. JNS.org sitúa el episodio en la apertura de la 26ª Knéset, donde la fragmentación política complica cualquier mayoría estable sin apoyos cruzados.

Queda por ver si la presión iraní fuerza una recomposición real de bloques o si el rechazo de Eisenkot consolida un escenario de parálisis legislativa y elecciones anticipadas.