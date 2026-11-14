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Netanyahu llamó a Eisenkot a formar un gobierno de unidad sin partidos árabes para hacer frente a la amenaza iraní

Netanyahu ofrece a su rival Eisenkot un gobierno de unidad excluyendo a partidos árabes, pero la oposición lo tacha de maniobra táctica frente a Irán.

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  • Clave informativa: Netanyahu llamó a Eisenkot a formar un gobierno de unidad sin partidos árabes para hacer frente a la amenaza iraní
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El resumen

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó al exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot a encabezar un gobierno de unidad nacional que dejara fuera a los partidos árabes, argumentando la necesidad de una frente común ante la amenaza iraní. La propuesta busca blindar la coalición de gobierno frente a presiones internas y externas, pero Eisenkot la rechazó calificándola de &quot;un enésimo truco&quot; y presentó su propia agenda para revertir políticas de Netanyahu.

Infobae y Clarín detallan que el intento de Netanyahu busca bloquear cualquier acuerdo parlamentario que dependa de fuerzas árabes, mientras ANSA Latina recoge la respuesta de Eisenkot descartando la oferta. JNS.org sitúa el episodio en la apertura de la 26ª Knéset, donde la fragmentación política complica cualquier mayoría estable sin apoyos cruzados.

Queda por ver si la presión iraní fuerza una recomposición real de bloques o si el rechazo de Eisenkot consolida un escenario de parálisis legislativa y elecciones anticipadas.

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Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Por qué Netanyahu propone un gobierno de unidad ahora?

Según la cobertura, Netanyahu argumenta la necesidad de enfrentar la amenaza iraní con un frente interno cohesionado, excluyendo a partidos árabes para asegurar una mayoría ideológicamente alineada.

¿Cuál fue la respuesta de Gadi Eisenkot?

Eisenkot rechazó la propuesta calificándola de maniobra táctica ("un enésimo truco") y presentó una agenda propia para revertir políticas de Netanyahu.

¿Qué papel juegan los partidos árabes en esta negociación?

La cobertura indica que Netanyahu busca explícitamente formar gobierno sin su apoyo, lo que la oposición denuncia como un intento de bloquear acuerdos parlamentarios que los incluyan.

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Israel Benjamin Netanyahu Gadi Eisenkot Irán Knéset gobierno de unidad

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