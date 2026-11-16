Robert Pattinson es elegido como el próximo James Bond
Robert Pattinson asume el rol de James Bond en el relanzamiento de MGM, confirmado por siete medios internacionales.
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El resumen
El actor británico Robert Pattinson ha sido elegido como el próximo James Bond, según confirman Telemundo, El Mundo, Bloomberg, CNN en Español, EL PAÍS y BBC el 16 de noviembre de 2026. Bloomberg especifica que el fichaje forma parte del relanzamiento de la franquicia bajo MGM.
La cobertura coincide en el nombre y la nacionalidad del actor, mientras que Yahoo en Español Vida y Estilo añade un dato colateral: su pareja, Suki Waterhouse, comentó en una conversación que quería ser una "chica Bond". Ningún medio detalla el número de películas contratadas, la fecha de inicio de rodaje ni el director asignado.
Quedan por confirmar el calendario de producción, el guionista y si el relanzamiento de MGM implica un reinicio total de la continuidad o una continuación directa de "No Time to Die".
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Respuestas rápidas
¿Qué medios han confirmado el fichaje?
Telemundo, El Mundo, Bloomberg, CNN en Español, EL PAÍS y BBC lo confirman como noticia principal; Yahoo en Español Vida y Estilo aporta un comentario de Suki Waterhouse.
¿Qué detalles contractuales se conocen?
La cobertura no especifica número de películas, fechas de rodaje ni director.
¿Qué implica el relanzamiento de MGM mencionado por Bloomberg?
No se detalla si supone un reinicio total de la saga o una continuación directa.
Cobertura (7)
- Robert Pattinson será el nuevo James Bond Telemundo · hace 5 h
- Novia de Robert Pattinson, Suki Waterhouse, dice en una conversación que quería ser una chica Bond Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 5 h
- El actor británico Robert Pattinson será el nuevo James Bond El Mundo · hace 5 h
- Robert Pattinson será el nuevo James Bond en el relanzamiento de MGM Bloomberg · hace 5 h
- Robert Pattinson es elegido como el próximo James Bond CNN en Español · hace 5 h
- Robert Pattinson será el nuevo James Bond EL PAÍS · hace 6 h
- El actor británico Robert Pattinson será el nuevo James Bond BBC · hace 6 h
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