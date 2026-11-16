El actor británico Robert Pattinson ha sido elegido como el próximo James Bond, según confirman Telemundo, El Mundo, Bloomberg, CNN en Español, EL PAÍS y BBC el 16 de noviembre de 2026. Bloomberg especifica que el fichaje forma parte del relanzamiento de la franquicia bajo MGM.

La cobertura coincide en el nombre y la nacionalidad del actor, mientras que Yahoo en Español Vida y Estilo añade un dato colateral: su pareja, Suki Waterhouse, comentó en una conversación que quería ser una "chica Bond". Ningún medio detalla el número de películas contratadas, la fecha de inicio de rodaje ni el director asignado.

Quedan por confirmar el calendario de producción, el guionista y si el relanzamiento de MGM implica un reinicio total de la continuidad o una continuación directa de "No Time to Die".