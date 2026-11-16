Irán ha lanzado una advertencia directa a Estados Unidos, señalando que el país no puede ser tratado ni bloqueado como Cuba ni obligado a rendirse como Venezuela. La reacción oficial de Teherán surge en respuesta a declaraciones atribuidas a Marco Rubio, marcando un nuevo punto de tensión en el plano internacional.

La cobertura de medios como Cubanet, Reporte Confidencial, Alnavío, El Nuevo Herald y CiberCuba destaca que las autoridades iraníes aseguraron que no esperarán a recibir un ataque para responder a Washington. Los reportes coinciden en el rechazo frontal a las presiones estadounidenses, utilizando los casos latinoamericanos como referentes de lo que Teherán afirma que no sucederá en su territorio.

A pesar de la contundencia de las advertencias emitidas por Irán, la cobertura no detalla las medidas específicas que implementará Estados Unidos en respuesta a estas declaraciones ni especifica cómo se materializarán las acciones de Teherán ante un eventual escenario de confrontación.