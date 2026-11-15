EEUU advirtió que Irán podría sufrir un derrumbe económico más rápido que el de Rusia durante la caída soviética

El secretario de Estado Marco Rubio advirtió que Irán enfrenta un posible derrumbe económico más veloz que el de Rusia tras la caída soviética, según Infobae. La declaración marca una escalada en la retórica de presión máxima de Washington contra Teherán. Irán respondió acusando a EE.

UU. de usar el hambre como arma y amenazar con matar de hambre a la población iraní, lo que calificó como crimen de guerra. El Clarinete, Diario de Yucatán, Vietnam.vn y AlMomento.net recogen la denuncia del portavoz iraní, que enmarca la advertencia estadounidense como una conspiración deliberada para provocar hambruna. El intercambio sitúa a la economía iraní y a su población civil en el centro de una confrontación diplomática que podría endurecer sanciones o bloqueos financieros.

Queda por ver si la advertencia de Rubio precede a medidas concretas o si Irán busca apoyo internacional para denunciar la presión como ilegal.