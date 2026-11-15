EEUU advirtió que Irán podría sufrir un derrumbe económico más rápido que el de Rusia durante la caída soviética
EE. UU. advierte que Irán podría colapsar económicamente más rápido que la URSS, mientras Teherán denuncia amenazas de hambruna como arma de presión.
- Clave informativa: EEUU advirtió que Irán podría sufrir un derrumbe económico más rápido que el de Rusia durante la caída soviética
- Punto central: EE. UU. advierte que Irán podría colapsar económicamente más rápido que la URSS, mientras Teherán denuncia amenazas de hambruna como arma de presión.
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El resumen
El secretario de Estado Marco Rubio advirtió que Irán enfrenta un posible derrumbe económico más veloz que el de Rusia tras la caída soviética, según Infobae. La declaración marca una escalada en la retórica de presión máxima de Washington contra Teherán. Irán respondió acusando a EE.
UU. de usar el hambre como arma y amenazar con matar de hambre a la población iraní, lo que calificó como crimen de guerra. El Clarinete, Diario de Yucatán, Vietnam.vn y AlMomento.net recogen la denuncia del portavoz iraní, que enmarca la advertencia estadounidense como una conspiración deliberada para provocar hambruna. El intercambio sitúa a la economía iraní y a su población civil en el centro de una confrontación diplomática que podría endurecer sanciones o bloqueos financieros.
Queda por ver si la advertencia de Rubio precede a medidas concretas o si Irán busca apoyo internacional para denunciar la presión como ilegal.
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Cobertura (5)
- Señala Irán a Estados Unidos de usar el hambre como arma de presión tras declaraciones de Rubio El Clarinete · hace 5 h
- Irán denuncia que EE.UU. amenaza con matar de hambre a los iraníes, un crimen de guerra Diario de Yucatán · hace 5 h
- Irán acusa a Estados Unidos de conspirar para provocar una hambruna. Vietnam.vn · hace 5 h
- Portavoz dice EE.UU. amenaza con provocar hambruna en Irán AlMomento.net · hace 5 h
- EEUU advirtió que Irán podría sufrir un derrumbe económico más rápido que el de Rusia durante la caída soviética Infobae · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué comparación hizo EE. UU. sobre la economía iraní?
Advirtió que Irán podría sufrir un derrumbe económico más rápido que el de Rusia durante la caída de la Unión Soviética.
¿Cómo respondió Irán a la advertencia estadounidense?
Acusó a EE. UU. de amenazar con provocar hambruna y usar el hambre como arma de presión, calificándolo de crimen de guerra.
¿Qué fuentes recogen la denuncia iraní?
El Clarinete, Diario de Yucatán, Vietnam.vn y AlMomento.net citan al portavoz iraní denunciando la supuesta conspiración para causar hambruna.
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