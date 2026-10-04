Brote de dengue en Florida es el más grande en décadas

El brote actual de dengue en Florida ha sido calificado como el más grande en el territorio continental de Estados Unidos desde 1940, según la cobertura difundida este 4 de octubre de 2026. Los informes registran 252 casos locales en total, marcando una situación epidemiológica extraordinaria por su magnitud en comparación con décadas anteriores.

La ciudad de Tampa y el condado Hillsborough concentran la mayor cantidad de contagios, consolidándose como el principal foco de atención del brote en el estado. Medios como Directorio Cubano, Telemundo Tampa, Los Angeles Times, Univision y Primera Hora han dado seguimiento a la propagación de la enfermedad y al riesgo que representa para la población local.

La cobertura actual no especifica las medidas adicionales que tomarán las autoridades sanitarias ni detalla la evolución médica de los afectados. Los reportes se limitan a señalar la cifra de casos y la ubicación geográfica de la concentración del virus.