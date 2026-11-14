El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

Travis Barker, integrante de Blink-182, enfrenta un cambio radical en su vida personal tras recibir un diagnóstico médico de precáncer de esófago que lo obligó a dejar de fumar definitivamente. La noticia trascendió luego de que el músico confesara públicamente que anteriormente pensaba que podría fumar hasta el día de su muerte, cambiando de perspectiva tras la advertencia médica.

Medios como NewsDigitales, Infobae, Yahoo y LifeBoxset informan sobre las declaraciones del baterista respecto a esta alerta de salud. La cobertura detalla cómo el diagnóstico y la advertencia del médico modificaron los hábitos de consumo de marihuana del artista.

La información disponible se limita a las declaraciones brindadas por el propio Barker y los reportes de los medios mencionados, sin que la cobertura actual detalle tratamientos médicos adicionales o declaraciones de terceros sobre su estado de salud general.