El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”
Travis Barker de Blink-182 revela su diagnóstico de precáncer de esófago y la advertencia médica que lo llevó a dejar de fumar marihuana.
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Respuestas rápidas
¿Qué diagnóstico recibió Travis Barker?
Travis Barker fue diagnosticado con precáncer de esófago, según la información difundida por los medios.
¿Qué hábito debió abandonar el músico?
El baterista de Blink-182 dejó de fumar marihuana tras recibir la advertencia y el diagnóstico médico.
¿Qué fuentes informaron sobre el caso?
La noticia fue difundida por medios como Infobae, NewsDigitales, Yahoo y LifeBoxset.
El resumen
Travis Barker, integrante de Blink-182, enfrenta un cambio radical en su vida personal tras recibir un diagnóstico médico de precáncer de esófago que lo obligó a dejar de fumar definitivamente. La noticia trascendió luego de que el músico confesara públicamente que anteriormente pensaba que podría fumar hasta el día de su muerte, cambiando de perspectiva tras la advertencia médica.
Medios como NewsDigitales, Infobae, Yahoo y LifeBoxset informan sobre las declaraciones del baterista respecto a esta alerta de salud. La cobertura detalla cómo el diagnóstico y la advertencia del médico modificaron los hábitos de consumo de marihuana del artista.
La información disponible se limita a las declaraciones brindadas por el propio Barker y los reportes de los medios mencionados, sin que la cobertura actual detalle tratamientos médicos adicionales o declaraciones de terceros sobre su estado de salud general.
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Cobertura (5)
- Travis Barker, de Blink-182, habló del precáncer de esófago que lo obligó a dejar de fumar NewsDigitales · hace 7 h
- ¡El médico de Travis Barker le dio una advertencia escalofriante que lo cambió todo! Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 7 h
- Travis Barker revela la alerta médica que lo hizo dejar la marihuana LifeBoxset · hace 7 h
- Travis Barker dejó de fumar marihuana debido a un diagnóstico de precáncer Yahoo · hace 7 h
- El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte” Infobae · hace 7 h
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