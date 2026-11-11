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El peor brote de ébola de la historia de Congo supera los 11.000 casos confirmados y 5.300 muertos

El peor brote de ébola en la historia de Congo supera los 11.000 casos confirmados y 5.300 muertos.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: El peor brote de ébola de la historia de Congo supera los 11.000 casos confirmados y 5.300 muertos
  • Punto central: El peor brote de ébola en la historia de Congo supera los 11.000 casos confirmados y 5.300 muertos.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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El resumen

Más de 11.000 casos y 5.300 muertos acumula el brote de ébola en la República Democrática del Congo, según informaron medios como Infobae, Chicago Tribune y San Antonio Express-News. La epidemia se posiciona como la más mortíferra registrada en el territorio congoleño.

Posteriores reportes difundidos por CLMPress y Gaceta Médica añadieron que la transmisión activa del virus Bundibugyo persiste en más de 50 zonas sanitarias, lo que plantea severos desafíos sanitarios para contener la propagación en el continente africano. La cobertura actual no registra contradicciones entre las fuentes, coincidiendo en la gravedad de las cifras oficiales y en la continuidad de la propagación del virus en las regiones afectadas de Congo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

🌍 Propagación entre idiomas

Tiempo Antena detectó esta historia en 3 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.

🇪🇸 Espanol 11 nov, 17:09 UTC
🇬🇧 Ingles 11 nov, 09:16 UTC · AP News
🇫🇷 Frances 11 nov, 09:20 UTC · Le Monde.fr

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuántos casos y muertes ha dejado el brote?

El brote supera los 11.000 casos confirmados y registra más de 5.300 muertos.

¿Qué cepa o virus está activo en el brote?

Las coberturas señalan la presencia y transmisión activa del virus Bundibugyo.

¿En cuántas zonas sanitarias continúa la transmisión?

El virus se mantiene activo en más de 50 zonas sanitarias de la República Democrática del Congo.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

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Temas

Ebola Congo Salud Epidemia Bundibugyo

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