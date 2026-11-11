El peor brote de ébola de la historia de Congo supera los 11.000 casos confirmados y 5.300 muertos

Más de 11.000 casos y 5.300 muertos acumula el brote de ébola en la República Democrática del Congo, según informaron medios como Infobae, Chicago Tribune y San Antonio Express-News. La epidemia se posiciona como la más mortíferra registrada en el territorio congoleño.

Posteriores reportes difundidos por CLMPress y Gaceta Médica añadieron que la transmisión activa del virus Bundibugyo persiste en más de 50 zonas sanitarias, lo que plantea severos desafíos sanitarios para contener la propagación en el continente africano. La cobertura actual no registra contradicciones entre las fuentes, coincidiendo en la gravedad de las cifras oficiales y en la continuidad de la propagación del virus en las regiones afectadas de Congo.