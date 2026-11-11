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Don Omar sufre fuerte recaída de salud y vuelve a cancelar conciertos

El artista Don Omar cancela nuevamente tres presentaciones de su gira tras sufrir una fuerte recaída de salud.

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El resumen

Las publicaciones detallan que el cantante padece una recaída de infección y que él mismo ha señalado la necesidad de detenerse y guardar reposo. Medios como Wapa.tv, El Nuevo Día, Primera Hora y LAS TOP NEWS abordan el suceso, enfocándose en la suspensión de los espectáculos previstos en Estados Unidos y en las declaraciones del propio intérprete sobre su estado físico actual.

La información disponible no especifica los detalles exactos sobre la duración de su recuperación ni la fecha en la que retomará sus compromisos artísticos profesionales.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Por qué canceló sus conciertos Don Omar?

Debido a una recaída de infección que lo obliga a guardar reposo.

¿Qué gira musical se vio afectada?

La gira titulada 'The Last King World Tour'.

¿Dónde se iban a realizar los conciertos cancelados?

En Estados Unidos.

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Don Omar The Last King World Tour Entretenimiento Salud

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