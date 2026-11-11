Don Omar sufre fuerte recaída de salud y vuelve a cancelar conciertos

Las publicaciones detallan que el cantante padece una recaída de infección y que él mismo ha señalado la necesidad de detenerse y guardar reposo. Medios como Wapa.tv, El Nuevo Día, Primera Hora y LAS TOP NEWS abordan el suceso, enfocándose en la suspensión de los espectáculos previstos en Estados Unidos y en las declaraciones del propio intérprete sobre su estado físico actual.

La información disponible no especifica los detalles exactos sobre la duración de su recuperación ni la fecha en la que retomará sus compromisos artísticos profesionales.