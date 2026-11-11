Laura Bozzo continúa hospitalizada tras estar al borde de la muerte: “Tiene respirador”

Los primeros reportes sobre la situación médica de la conductora Laura Bozzo comenzaron a difundirse indicando un estado grave de salud tras haber estado al borde de la muerte, con menciones iniciales sobre complicaciones pulmonares y la necesidad de asistencia respiratoria, según la cobertura de medios como Univision y Yahoo en Español Vida y Estilo. En paralelo, la cobertura incorporó señalamientos hacia el entorno familiar de Bozzo.

Diversos espacios y publicaciones, entre ellos TVyNovelas, Radio Fórmula y Eje Central, apuntaron que sus hijas supuestamente se habrían desatendido de ella en el hospital tras salir de terapia intensiva y cobrar entrevistas. Hasta el momento, los reportes más recientes indican que la conductora continúa internada en el centro médico bajo asistencia respiratoria, mientras persisten las versiones sobre su evolución y el supuesto distanciamiento de sus familiares, sin que existan declaraciones directas o confirmaciones oficiales de los involucrados directos.

El seguimiento informativo continúa centrado en la evolución de su estado de salud, la dependencia del respirador y las reacciones en torno a los señalamientos sobre su cuidado familiar en el hospital, a la espera de nuevos comunicados médicos oficiales.